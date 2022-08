FIFA 23 auf dem Prüfstand: Unser erster Eindruck

EA SPORTS befindet sich mitten in der Promo-Phase von FIFA 23. Als einer der ersten Medienvertreter konnten wir das Spiel in Vancouver bereits testen, spielen fleißig die Beta und fragen uns: Gibt es wirklich etwas Neues oder wird nur der Vorläufer aufgewärmt?

In den letzten Wochen prasselten die Ankündigungen zu FIFA 23 nur so auf erwartungsvolle Fans ein. HyperMotion 2 soll das Spielerlebnis zusammen mit authentischen Managern und einer hyperrealistischen Spieltagspräsentation auf ein neues Level heben. Doch handelt es sich mit den Neuerungen wirklich um substanzielle Upgrades?

Diese und weitere Fragen will unser Host Jan 'GamingAlm' Bergmann im kicker eSport Talk mit seinen Gästen beantworten. Als FUT-Trader kennt er sich besonders in Ultimate Team gut aus. Doch auch der Karrieremodus fesselt Bergmann seit Jahren. Er weiß also, was die Community sich erhofft und welche Themen besonders unter den Nägeln brennen.

Expertise für jeden Teilbereich

Beackern soll diese Themen als einer der Gäste Alexander 'Bono' Rauch. Seit Jahren ist 'Bono' als Coach in der FIFA-Szene unterwegs. Neben seinen Schützlingen könnt auch ihr immer wieder von seinem Wissen profitieren: Regelmäßig gibt es bei uns Tutorials des Trainers zu sehen.

Zusätzlich haben wir mit Patrick Baur den Geschäftsführer der Doppelpass Digitial GmbH zu Gast. Mit seiner Firma versucht er, digitalen und analogen Fußball in Vereinen zusammenzubringen. Entsprechend liegt ihm Pro Clubs besonders am Herzen - was er in vergangenen Talks bereits ausführlich begründete.

Ein großes Spotlight liegt in FIFA 23 auf dem Frauenfußball. Auch wir haben uns dementsprechend mit weiblicher Kompetenz verstärkt: Marina 'Mari' Preradovic von Hertha BSC ist Streamerin, kennt sich aber auch auf kompetitivem Level bestens aus. So gewann sie beispielsweise im Juli mit dem deutschen Team die Euro Edition des SheSports Cup. Was Neuerungen wie das überarbeitete Chemie-System für den eSport bedeuten, kann die Gamerin aus Köln einordnen.

Frauenpower und Insiderinfos

Zu guter Letzt ist mit Benja Hiller eine unserer Redakteurinnen am Start. Sie spielt nicht nur als Casual seit Jahrzehnten so ziemlichen jeden Modus, den FIFA zu bieten hatte und hat, sondern bringt nach einem Besuch in Vancouver Insiderwissen mit. In der kanadischen Metropole konnte Hiller nämlich nicht nur erste Eindrücke des Gameplays sammeln, sondern auch mit zahlreichen Entwicklern sprechen. Weshalb es welche Änderung gibt - oder eben nicht - unsere Kollegin weiß bescheid!

Egal auf welchem Level oder in welchem Modus ihr euch in FIFA also bewegt, unser Lineup versorgt euch mit einem fundierten ersten Eindruck von FIFA 23. Und wenn euch dieser nicht reichen sollte, könnt ihr natürlich jederzeit im Chat eigene Fragen in die Diskussion einbringen und eure Meinung teilen. Los geht es um 19.30 Uhr auf unserem Twitch-Kanal oder direkt hier auf unserer Seite.

Alle Formate findet ihr auch als VOD auf unserem Youtube-Kanal!

Matti Jansen

