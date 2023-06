FIFA 23: Arslans Trostpflaster im Rest-der-Welt-TOTS

Den Aufstieg in die 2. Liga hat Dynamo Dresden denkbar knapp verpasst. Ahmet Arslan sicherte sich jedoch die kicker Torjägerkanone - wofür er nun auch in FIFA 23 belohnt wurde.

So wirklich freuen konnte sich Ahmet Arslan am letzten Spieltag der abgelaufenen Drittligasaison augenscheinlich nicht. Wenig begeistert nahm der 29-Jährige die Torjägerkanone entgegen, die er wohl nur zu gerne gegen mannschaftlichen Erfolg eingetauscht hätte. Schließlich war der Torschützenkönig der 3. Liga mit Dynamo Dresden dramatisch und denkbar knapp am Wiederaufstieg ins Unterhaus gescheitert. Nach einem überraschenden 1:4 bei Absteiger Meppen am vorletzten Spieltag hatte ein 2:1 gegen Oldenburg in der letzten Spielrunde nicht mehr für den großen Traum gereicht. Ein Zähler fehlte zur Relegation.

Momentan ist es nur ein kleiner Trostpreis. Ahmet Arslan über seine Auszeichnung als Torschützenkönig der 3. Liga

Dass Arslan seine Saisontore 24 und 25 erzielte, wurde im Rudolf-Harbig-Stadion zur Nebensache. "Momentan ist es vielleicht nur ein kleiner Trostpreis", gestand der gebürtige Memminger via Instagram, schob jedoch nach, dass er sich sicher sei, "irgendwann voller Stolz" auf seine Spielzeit und Auszeichnung blicken zu können. Dabei könnte ihm womöglich auch EA SPORTS unter die Arme greifen. Der Entwickler hat Arslan nämlich in das Team of the Season (TOTS) aufgenommen.

Arslan tritt der "Gullit Gang" bei

Geschafft hat er es in die "Rest der Welt"-Auswahl, die besondere Leistungen aus exotischeren Ligen des Spiels auszeichnet. Darunter auch die 3. Liga, weshalb Arslan sich nun über ein Spezialitem mit einer 88er Gesamtbewertung freuen darf. Besonders sticht bei dem ehemaligen Kieler der Dribblingwert von 92 heraus, Geschwindigkeit (88), Passen (89) und eine Schussbewertung von 86 runden den offensiv denkenden zentralen Mittelfeldspieler ab. Defensiv- und Physiswerte von 80 respektive 82 machen ihn zu einem starken Box-to-Box-Player und Mitglied der "Gullit Gang". Um in diese aufgenommen zu werden, müssen alle sechs Werte auf der der Karte über 80 liegen.

Artean fast einmalig - Jota steht über allem

Außer Arslan ist dies im Rest-der-Welt-TOTS nur Andrei Artean vergönnt. Der Abräumer gewann mit Farul Constanta die Meisterschaft in Rumänien und kann eine Besonderheit vorweisen: Sein Physis-Wert beträgt 99, die Maximal-Wertung im Spiel. In FIFA 23 eine echte Seltenheit, nur drei weitere Spieler kommen ihm gleich. Darunter Dortmunds Sebastian Haller, dem EA SPORTS Anfang des Jahres nach dessen überstandener Krebserkrankung ein Spezial-Item mit entsprechender Bewertung verlieh - welches prompt zu einer der beliebtesten SBCs im ganzen Spiel wurde.

Die zwei bestbewerteten und teuersten Karten der abschließenden TOTS-Auswahl in FIFA 23 glänzen derweil eher durch Tempo. An der Spitze liegt Celtics portugiesischer Wirbelwind Jota. Für das mit 95 Gesamtstärke bewertete Item werden gut 600.000 Münzen fällig. Dafür erhält man ein immenses Tempo (99) und herausragendes Dribbling (98). Wuhan Three Towns Davidson, mit einer 94er Bewertung das zweitbeste Objekt der Mannschaft, reiht sich mit 96 Tempo und 95 Dribbling knapp dahinter ein. Dafür kostet der Brasilianer auch nur gut 150.000 Münzen.

Georgisches Frust-Potenzial

Für Frust bei zahlreichen Spielern könnte Angreifer Georges Mikautadze sorgen. Das liegt nicht an ihm selbst, sondern an einem Landsmann. Der Georgier war mit 31 Scorerpunkten in 37 Spielen einer der Hauptverantwortlichen für den Ligue-1-Aufstieg des FC Metz. Bei einer 90er Bewertung und dem geringen Kostenfaktor (31.000 Münzen) kann die Karte mit dem deutlich besseren und teureren Item von Khvicha Kvaratskhelia (96/1,6 Millionen) allerdings nicht ansatzweise mithalten. Diese Karte ist im Zuge des Best of TOTS ebenfalls erhältlich. Vorsicht also mit verfrühtem Jubel, wenn die georgische Flagge erscheint.

Vervollständigt wird das Rest-der-Welt-TOTS durch Alberto Brignoli (Panathinaikos Athen/TW/90 GES), Daniel Munoz (KRC Genk/RV/91 GES), Zoran Arsenic (Rakow Tschenstochau/IV/90 GES), Fabio Lucioni (Frosinone Calcio/IV/89 GES), Craig Goodwin (Adelaide United/LM/92 GES), Victor Claesson (FC Kopenhagen/ZM/91 GES) und Amahl Pellegrino (FK Bodö/Glimt/LF/93 GES).