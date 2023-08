FIFA 23: Ärger um Title-Update 17 - Gameplay-Beschwerden von PC-Spielern

EA hat ein neues Title-Update für FIFA 23 veröffentlicht, ohne Inhalt für Konsolen-Spieler zu verkünden. Für Ärger in der Community sorgen angebliche Nebeneffekte am PC: Lags, FPS-Drops und "56k-Modem"-Zustände.

"Das neue Title-Update ist jetzt verfügbar und enthält Updates einiger interner Prozesse", bekamen Konsolen-Spieler am Dienstag beim Start von FIFA 23 nur zu lesen. Vorausgesetzt, sie hatten besagten Patch installiert. Über die Natur der "internen Prozesse", die betroffen sein sollen, ließ EA SPORTS die Fans im Dunkeln. Entsprechend kam Verwirrung innerhalb der Community auf. Was passiert durch Title-Update 17?

Den gewünschten spürbaren Effekt hat der neue Patch lediglich am PC. Dort holt er das komplette Title-Update 16 mit der Inklusion des Hidschabs für Nouhaila Benzina nach, das zuvor nur an Konsolen verfügbar war. Dies verkündete EA SPORTS im EASF-Tracker auf Trello - und in der Ingame-Mitteilung betroffener Nutzer. Über die gewollten Änderungen hinaus ergeben sich aber wohl auch Probleme in FIFA 23.

Title-Update 17 bietet kaum Inhalt für Konsolen-Spieler. EA SPORTS

Lags, FPS-Drops und 56k-Modem-Vergleich

Einige Spieler berichten, dass das Gameplay am PC beeinflusst worden sein soll. Teilweise sei die Fußball-Simulation nach dem jüngsten Update "unspielbar". Es sollen Lags auftreten, die das Spielerlebnis beeinträchtigen. "Selbst offline fühlt sich das Gameplay an, als würde man sich im Jahr 2001 ein Streaming-Video mit 56k-Modem ansehen", meint ein User auf X.com - ehemals Twitter - sogar.

Auch die Grafik habe durch Title-Update 17 einen Rückschlag erhalten. Ein anderer Nutzer beschwert sich direkt gegenüber EA SPORTS jedenfalls über einen erheblichen FPS-Drop - ebenfalls offline. Der Entwickler hat sich zu den Beschwerden noch nicht offiziell geäußert. Die PC-Community hofft derweil auf einen schnellen Fix für die neuen Probleme.