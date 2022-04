FIFA 22: Wie "Showdown" und "Fantasy" Spiel und Sport verbinden

In FIFA 22 beleben in Ultimate Team gleich mehrere Events das Spiel, indem sie Upgrades eng an Leistungen auf dem echten Rasen koppeln - ein Konzept, das Zukunft hat.

Auch dieses Jahr stehen den Spielern in FIFA Ultimate Team (FUT) wieder zahlreiche Special Cards zur Verfügung, um das eigene Team auf das bestmögliche Level zu hieven. Während die Karten bei den meisten Events willkürliche Verbesserungen im Vergleich zu ihren Standardversionen bekommen, setzten die letzten Promos auf eine engere Verknüpfung mit dem echten Sport.

Denn nicht nur die aktuelle "Captains"-Promo, die ausgewählte Kapitäne aufgrund ihrer Führungsrolle in den Fokus rückt, orientiert sich am Fußball. Schon zuvor wurden mit "Showdown" und "Fantasy" in gleich zwei aufeinanderfolgenden Events Karten geboten, die Statboosts durch Leistungen auf dem realen Platz erhalten konnten.

Zu ausgewählten Spitzenspielen gibt es für "Showdown"-Items Verbesserungen, die vom Ergebnis der Partie abhängen. "Fantasy"-Karten gehen sogar noch mehr in die Tiefe: Über einen Zeitraum von fünf Ligaspielen kann eine Karte sowohl für Siege des Teams, als auch Einzelleistungen wie Tore und Assists, bis zu drei Upgrades erhalten.

Bekannte Idee mit entscheidendem Twist

Neu ist die Idee von leistungsbasierten Special Cards natürlich nicht. Schließlich präsentiert EA SPORTS jede Woche ein neues Team der Woche (TOTW), das die besten Fußballprofis des vergangenen Spieltags mit einer geboosteten Karte honoriert.

Auch sogenannte dynamische Items, die potentielle Aufwertungen bekommen können, kennen FUT-Spieler: Beispielsweise in Form von "Ones To Watch"- und "Headliner"-Karten. Nach einer gewissen Anzahl an Siegen des eigenen Vereins und bei jeder TOTW-Nominierung des Akteurs gibt es ein Upgrade.

"Showdown"- und "Fantasy"-Karten haben jedoch gegenüber "Ones To Watch"- und "Headliner"-Versionen einen klaren Vorteil: EA SPORTS hat keine Möglichkeit, auf die Verbesserungen einzuwirken.

Einflussnahme seitens EA bleibt aus

Während der Publisher beim TOTW die zugehörigen Spieler selbst bestimmt, zählen bei den aktuellen Events einzig und allein die Leistungen auf dem echten Platz - ähnlich den "Road To The Final"-Items. Eine Einflussnahme auf weitere Boosts, wie sie beispielsweise bei "Headlinern" möglich ist, bleibt aus.

Für die Community eine willkommene Abwechslung. Denn immer wieder ist in einschlägigen Foren die Vermutung zu lesen, EA SPORTS übergehe bei der Wahl von TOTW-Spielern Karten, deren Spezialversionen ein Upgrade erhalten würden.

Aktuellstes Beispiel für diese Theorie ist Kylian Mbappé, der nach seinen fünf Scorerpunkten beim 5:1 gegen Lorient im TOTW gegenüber Mitspieler Neymar das Nachsehen hatte - und somit eine weitere Aufwertung für seine "Headliner"-Version vorerst verpasste.

Das Konzept geht auf

Von diesen Vermutungen befreit sich der Entwickler durch die enge Verknüpfung von Sport und Spiel und kann zeitgleich von einem weiteren Vorteil Gebrauch machen: Die klar definierten Upgrades über einen bestimmten Zeitraum ermöglichen eine schrittweise und präzise Steuerung der Powercurve.

Und auch der Sport kann gewinnen, indem Gamer mit Vereinen und Spielern mitfiebern, die normalerweise unterhalb ihres Radars fliegen. Schließlich profitieren Spieler von den Statboosts ihrer Karten, selbst wenn diese nicht für ihren Herzensverein spielen. Dortmund-Fans drücken somit dem FC Augsburg oder Olympique Lyon die Daumen, während zeitgleich Chelsea-Supporter auf Monaco und Atletico Madrid hoffen - ein Konzept, das auf vielen Ebenen Potential bietet und Zukunft haben kann.