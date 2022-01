FIFA 22: Wie Leaks die FUT-Spannung verderben

Die Promos in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) lebten einst auch von der Spannung darüber, welche Inhalte erschienen würden - inzwischen beherrschen Leaks die Szene.

Wenn am Mittwochabend pünktlich um 19 Uhr das 16. Team of the Week (TOTW) in die FUT-Packs einzieht, werden Kenner bereits wissen, welche Spieler den Sprung geschafft haben. Dazu muss man kein Hacker sein, man muss nicht in die Daten blicken können.

Man muss nur wissen, wer es kann und wer es tut. Und die Anzahl der Leaker, denen diese Informationen bereits vor Release vorliegen, wird immer größer.

In früheren FIFA-Ablegern fieberte die Community den Spezialkarten und Promos wochenlang entgegen, gerade leistungsbasierte Events wurden durch haufenweise Predictions begleitet - jeder wollte sich an den Spekulationen über die berücksichtigten Spieler beteiligen.

Der Hype erreichte um kurz vor 19 Uhr seinen Höhepunkt: FUT wurde schon mal gestartet, die Social Media-Accounts von EA SPORTS aufgerufen.

FUT-Leaks kaum auszublenden

Heutzutage kommen Fans kaum mehr daran vorbei, Tage vor dem Release bereits die wichtigsten Spieler des kommenden Events zu kennen - oftmals sogar inklusive Werten. "Ich komme mit dem Muten und Blocken der Leaks kaum noch hinterher", schreibt Caster und Content Creator Daniel 'Merover' Manschke auf Twitter. Wie ihm ergeht es derzeit vielen FUT-Enthusiasten, die sich in den sozialen Netzwerken beschweren.

EA SPORTS gelingt es in FIFA 22 so schlecht wie nie zuvor, die geplanten Inhalte geheim zu halten. Ob Versus, Winter Wildcards oder Headliners - wer in FUT-Kreisen unterwegs ist und sich nicht aktiv gewehrt hat, kannte große Teile der Inhalte schon lange, bevor diese veröffentlicht wurden.

Dass die großen Leaker dabei eine bemerkenswerte Quote an korrekten Vorhersagen an den Tag legen, ist der Spannung nicht eben zuträglich.

Spannung für das TOTY?

Hoffnung besteht für das Team of the Year, die offizielle Verkündung der Nominierten soll am kommenden Freitag beginnen. Durch die voraussichtlich häppchenweise Bekanntgabe der Kandidaten und die anschließende Abstimmung könnten Leaker diesmal weniger leichtes Spiel haben. Verwundern würde es allerdings kaum, falls Lewandowski, Messi & Co. trotzdem schon im Vorfeld feststünden.

