FIFA 22: Wie gut passt Dortmunds Haaland zu Real Madrid?

Die Zukunft des Erling Haaland ist weiter offen, Real Madrid scheint eine heiße Fährte - zumindest in FIFA 22 wäre ein Wechsel zu den Blancos vielversprechend.

Erling Haaland im Real-Trikot? In FIFA 22 durchaus attraktiv. EA SPORTS

Obwohl der Vertrag des jungen Angreifers bei Borussia Dortmund noch bis zum Sommer 2024 läuft, ist ein Verbleib des Norwegers für weitere knapp zweieinhalb Jahre beinahe utopisch. Zu eindrucksvoll hat sich Haaland in Rekordzeit in die Weltspitze geschossen, zu viele Begehrlichkeiten von höchster Stelle hat er geweckt.

Wahrscheinlicher ist ein Wechsel schon deutlicher früher, die Interessenten stehen Schlange. In der Pole-Position wurde zuletzt immer wieder Real Madrid vermutet, bei den "Königlichen" könnte Haaland - zumindest auf Dauer - die Nachfolge von Karim Benzema antreten. Wir schauen uns schon mal an, wie gut der 21-Jährige in FIFA 22 zu den Blancos passen würde.

Veränderungen der FUT-Chemie

In FIFA 22 Ultimate Team (FUT) würde das Vereinswappen des spanischen Hauptstadtklubs auf Haalands Karten neue Möglichkeiten der Link-Bildung eröffnen. Sämtliche Spieler der spanischen La Liga stünden mit vernünftiger Chemie zur Verfügung, optimiert würden die Links natürlich durch weitere Real-Profis: Gerade die talentierten Vinícius Júnior und Rodrygo könnten mit Haaland ein Dreieck für die Zukunft bilden.

Die Gegenwart sieht in FUT allerdings noch andere Leistungsträger vor: Casemiro (89), Thibaut Courtois (89), besagter Benzema (89) und Toni Kroos (88) verfügen in ihren Gold-Versionen über die höchsten Overall-Ratings bei den Madrilenen. Hinsichtlich Haalands Nationalität bestünde einzig die Chance eines norwegischen Sturmduos - Alexander Sörloth spielt inzwischen bei Real Sociedad.

Talentierte Real-Offensive im Karrieremodus

Im Karrieremodus liegt der Fokus noch deutlicher auf der Zukunftsfähigkeit: Mit Haaland im Angriffszentrum, Vinícius und Rodrygo auf den Außen und Eduardo Camavinga dahinter im Mittelfeld hätte Real einige Schlüsselpositionen des Offensivspiels auf Jahre besetzt.

Haaland ist ein anderer Spielertyp als Madrid-Legende Benzema - mit den quirligen Brasilianern auf den Flügeln könnte er jedoch hervorragend harmonieren.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.