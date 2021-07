FIFA 22: Was taugen "HyperMotion" und andere Features?

Einiges hat EA über das neue FIFA 22 schon verraten, vieles ist noch geheim. Im Zentrum soll "HyperMotion" stehen, also noch bessere Spieler-Bewegungen: Bahnbrechendes Feature oder nur heiße Luft? Unsere Experten klären es.

Theoretisch markiert die EA Play – Electronic Arts eigene Hausmesse – immer den Auftakt zur neuen FIFA-Generation. Meist lässt es sich der Publisher nicht nehmen, mit großem Brimborium seine Neuerungen anzukündigen.

Dieses Jahr wird FIFA jedoch aus- und auf mehrere eigene Präsentationen verlagert. Wer also am Donnerstag auf Neuankündigungen zu Sportspielen gehofft hatte, wurde enttäuscht.

Uns hindert das allerdings nicht, unsere beiden Spiele- und Fußballerfahrenen Experten Jan Bergmann und Erhan 'Dr. Erhano' Kayman in einen Stream zu schicken. Jetzt wo Spieleentwickler EA die ersten großen Features für FIFA 22 angekündigt hat, ist es Zeit, eine vorläufige Bilanz zu ziehen.

Was ist geplant für FIFA? Was können wir erwarten? Welche Ankündigungen werden sich wohl als heiße Luft erweisen? Gerade die neue "HyperMotion"-Technologie hat das Potenzial das Spiel besonders für den eSport zu prägen. Oder monumental zu floppen. Was hält 'Dr. Erhano' davon?

Und wenn wir schon den ehemaligen Pro Evolution Soccer-Experten im Stream haben: Wie wird das neue PES, dass jetzt "eFootball" heißt, den Platzhirsch angreifen?

Einschätzungen und Diskussionen mit der Community sind auf jeden Fall Teil des Programms. Schaut rein! Der Stream findet am Sonntag ab 18 Uhr live auf unserem Twitch-Kanal statt.