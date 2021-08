FIFA 22: Vier neue Skill-Move - und Balance-Anpassungen

Auf Dribbelkünstler und Trickser warten in FIFA 22 vier neue Spezialbewegungen, hinzu kommen weitere Skill-Änderungen - auch für "Directional Nutmegs".

Wer Spezialbewegungen in FIFA meistert, kommt leichter an Gegenspielern vorbei. EA SPORTS

Skill-Moves standen für FIFA 22 zwar nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, dennoch hat EA SPORTS ein wenig an den schicken Aktionen geschraubt. Im Pitch-Notes-Artikel vom 29. Juli beleuchtet der Entwickler die zu erwartenden Gameplay-Neuerungen des kommenden Titels. Dazu gehören mehrere Balance-Anpassungen, vier frische Spezialbewegungen und "First Time Skill Moves".

Neu in FIFA 22 integriert werden "Four Touch Turn", "Skilled Bridge", "First Time Spin" und "Scoop Turn Fake". Wie genau die Animationen der neuen Bewegungen im Spiel aussehen und wie viele Skill-Sterne sie voraussetzen, ist noch nicht bekannt - ebenso wenig ihre Effektivität.

Einen ersten Hinweis geben die Namen, denn Bridge, Scoop Turn und Three Touch Skills sowie Spins existieren bereits in FIFA 21. Die neuen Skill-Moves werden diesen wohl ähneln oder Erweiterungen respektive Abwandlungen von ebenjenen sein.

Tricks bei der Ballannahme

Ebenfalls neu in FIFA 22 sind Spezialbewegungen, die direkt im Moment der Ballannahme ausgeführt werden - sogenannte "First Time Skill Moves". Das war bislang nur mit Schusstäuschungen möglich, nun sollen weitere Tricks hinzukommen. Welche es allerdings sein werden, ist noch unbekannt. EA SPORTS betonte aber, dass Übersteiger, Körpertäuschungen, Bridges und Directional Nutmegs nicht dazuzählen. Um diese auszuführen, müssen die Spieler weiterhin warten, bis sie den Ball unter Kontrolle haben.

Bei den "First Time Skill Moves" gilt es zu beachten, dass diese nicht nach druckvollen Pässen möglich sind. Zudem passieren häufiger Fehler, weil der Ball während einer Annahme schwerer zu kontrollieren ist.

Balance-Anpassungen für die Altbekannten

Alle weiteren von EA SPORTS enthüllten Änderungen beziehen sich auf bestehende Spezialbewegungen. Ganz vorne mit dabei: der Tunnel, der besser unter dem englischen Namen Directional Nutmeg bekannt ist. Die Animation des in FIFA 21 populär gewordenen Moves wird verlangsamt und bei 90-Grad-Ausrichtung gänzlich neu aufgemacht. Vermutlich sinkt dadurch die Effektivität des Tricks.

Darüber hinaus lassen sich La Croquetta, Roulette, Elastico, Reverse Elastico und Scoop Turn in FIFA 22 nicht mehr abbrechen. Das Gegenteil gilt für Drag Bag Spin, Four Touch Turn und Übersteiger. Der Skill-Move-Klassiker Heel to Heel soll weniger erfolgversprechend ausfallen und die Animations-Geschwindigkeit der Bridge sinken.

Trickser müssen sich somit auf reichlich Neues in FIFA 22 einstellen. Die Auswirkungen der Änderungen werden ab dem 1. Oktober zu sehen sein - dann erscheint der neue Teil offiziell.

