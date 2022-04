FIFA 22: Update-Problem in FUT - TOTS-Start gefährdet?

EA SPORTS kann kurz vor dem Release des Community-TOTS keine inhaltlichen Updates für FIFA 22 Ultimate Team (FUT) veröffentlichen - ein Problem zur äußerst ungünstigen Zeit.

Der Startschuss in die größte FUT-Promo des Jahres steht kurz bevor: Am Freitagabend will der Entwickler bekanntgeben, wer es in das Community-TOTS geschafft hat. Der Release soll den inhaltlichen Auftakt in das anderthalb Monate andauernde Event darstellen, das etliche TOTS umfassen wird.

Die jüngste Kommunikation seitens EA SPORTS lässt allerdings leichte Zweifel am Terminplan aufkommen: Derzeit können offenbar keine Inhaltsupdates in FUT 22 ausgeführt werden, weswegen am Mittwochabend etwa noch das TOTW 32 veröffentlicht werden konnte - der traditionell dazugehörige Silver Star jedoch nicht.

Community-TOTS für Freitag geplant

Eine weitere und vor allem weitreichendere Konsequenz ist die Verschiebung der sechsten FUT-Season, die eigentlich am Donnerstag eröffnet werden sollte. Die entsprechenden Aufgaben und Belohnungen werden eine "verspätete Startzeit" erhalten, genauere Informationen hat EA SPORTS bislang nicht verkündet.

Wie es diesbezüglich um das Community-TOTS am Freitag um 19 Uhr steht? Ungewiss - der Entwickler äußerte sich dazu bislang noch nicht. In Vancouver dürfte aktuell unter Hochdruck an der Behebung des Fehlers gearbeitet werden, um den planmäßigen Release trotzdem zu gewährleisten.

EA SPORTS gegen den Rattenschwanz

Denn eine Verschiebung des Community-TOTS hätte womöglich auch eine spätere Veröffentlichung aller anderen Auswahlen zur Folge. Die Premier League könnte ihren Termin am 6. Mai einbüßen, die Bundesliga müsste eventuell vom 13. Mai abrücken. Für EA SPORTS gilt es nun, diesen Rattenschwanz zu vermeiden.