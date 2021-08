FIFA 22: Umgebautes FUT-Menü betont Relevanz von SBCs

Im FUT-Menü von FIFA 22 hat EA SPORTS die Siegstatistiken versteckt, eine neue Navigationsleiste eingeführt und SBCs an vorderste Front gesetzt.

Jahr für Jahr feilen die Entwickler an den Spielmenüs von FIFA. Noch intuitiver, noch benutzerfreundlicher und noch stylischer - das versucht EA SPORTS. In der Vergangenheit resultierten die Bemühungen beispielsweise im Team-Schnellzugriff. In FIFA 22 sind die Änderungen zwar weniger drastisch, aber dennoch merklich.

Die erste von drei wesentlichen Neuerungen ist eine Navigationsleiste unter den Vereinsinfos und dem Kontostand. Über drei Tabs - Start, Spielen und Verein - und mit den Schultertasten können dort einzelne Elemente angesteuert werden. Unter Spielen sind alle Spielmodi gruppiert, unter Verein die eigene Mannschaft, Bestenlisten, Statistiken sowie Stadionanpassungen und unter Start die News, Ziele, Transfers, Squad Building Challenges (SBCs) und der Shop.

SBCs nach vorne, Statistiken nach hinten

Aufmerksamen Lesern könnte an der Stelle bereits die prominente Platzierung des SBCs aufgefallen sein. Diese Maßnahme unternimmt EA SPORTS nach eigener Aussage, weil die Verantwortlichen um die Beliebtheit des Modus wissen und diesen näher an den Transfermarkt heranbringen wollen. Dadurch sollten weniger Klicks notwendig sein, um zwischen den beiden Elementen hin und her zu wechseln.

Die Statistik für Siege, Niederlagen und Unentschieden fliegt indes aus der gewohnten Anzeige mit den Vereinsinfos. Das zuvor omnipräsente Element hat EA SPORTS in den Stadion-Abschnitt verschoben. Den Grund erläuterte der Entwickler nicht.

Ausschlaggebend für die Änderungen soll das Feedback der Community gewesen sein. Das zeigt sich zumindest bei einer Mini-Änderung: Der Schnellzugriff wurde für Stadionanpassungen ausgestellt, weil manche Spieler diesen unabsichtlich auslösten. Ansonsten müssen sich FUT-Enthusiasten aber nicht auf allzu viel Neues einstellen.

