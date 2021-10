FIFA 22 Ultimate Team: Wann kommen die Belohnungen?

Ab wann sind die Belohnungen für die Squad Battles, Division Rivals und die Weekend League verfügbar? Nach einer Reihe von intensiven Partien ist die Vorfreude auf die Rewards umso größer, daher geben wir Euch einen Überblick, wann welche Belohnungen erscheinen.

FIFA Ultimate Team kann schnell in einen frustrierenden Grind ausarten, besonders wenn man nicht für Karten-Packs mit Echtgeld bezahlen möchte. Dabei aushelfen können die Belohnungen, die es auch im diesjährigen Ableger gibt.

Wir zeigen Euch in diesem Guide, wie ihr die Belohnungen in FUT freischaltet und wann Ihr sie erhaltet. Dabei werden Squad Battles, Division Rivals und Weekend League separat betrachtet.

Squad Battles in FIFA 22 Ultimate Team

In FIFA 22 Ultimate Team gibt es erneut die Möglichkeit, durch Spiele gegen den Computer Belohnungen zu verdienen. Der Squad Battles-Modus ist dafür optimal geeignet. Hier könnt Ihr zu jeder Zeit ein Spiel starten und gegen unterschiedlich starke KI-Gegner antreten.

Wie auch in der Weekend League gibt es hier verschiedene Ränge, die Ihr erreichen könnt. Je mehr Siege Ihr einfahrt, desto besser werden auch die Belohnungen ausfallen. Falls Ihr merkt, dass Ihr in den Squad Battles kaum Spiele gewinnt, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad manuell einstellen. Anders ist das bei Division Rivals, wo ihr gegen Online-Gegner euer Können unter Beweis stellt.

Division Rivals in FIFA 22 Ultimate Team

Hier gibt es verschiedene Divisionen: Beginnend bei Division 10, bis hin zur Elite-Division. In diesem Wettbewerb könnt ihr zwar nicht absteigen, es gibt aber verschiedene Checkpoints, die Euch ermöglichen, näher am Aufstieg zu bleiben. Auch in diesem Modus gilt: Je höher die Division, desto besser fallen die Belohnungen aus.

Zusätzlich bietet Euch Division Rivals die Möglichkeit zur Qualifikation für die Weekend League. Pro Spiel sammelt Ihr Weekend League Punkte, bei 1.500 Punkten seid Ihr für die Play-offs qualifiziert, bei denen Ihr dann fünf aus neun Spielen gewinnen müsst. Das ist eine Neuerung in FIFA 22.

Weekend League in FIFA 22 Ultimate Team

In der Weekend League, die von Freitag um 9 Uhr bis Montag um 9 Uhr stattfindet, geht es dann darum, den bestmöglichen Rang zu erreichen. Rang 1 bringt die stärksten Belohnungen und kann ab 16 Siegen erreicht werden. Aber nicht nur ein Sieg, der vier Punkte bringt, kann zu einem Rang-Aufstieg führen, sondern auch eine Niederlage. Die macht sich mit einem Punkt bezahlt.

Wann kommen die Belohnungen?

Die Squad Battles-Belohnungen erscheinen am Sonntag um 10:05 Uhr. Anschließend wird auch die Rangliste zurückgesetzt und der Wochenwettbewerb beginnt von vorn. Die wöchentlichen Rewards in Division Rivals sind Donnerstag ab 10:00 Uhr verfügbar. Zusätzlich gibt es hier die Meilenstein-Belohnungen, die am Ende einer Saison ausgeschüttet werden. Eine Saison dauert in etwa 6 Wochen und auch dort lohnt es sich viel zu spielen, um die besten Prämien zu erhalten.

In der Weekend League gibt es in FIFA 22 die Neuerung, dass Ihr schon nach dem letzten abgeschlossenen Spiel Eure Rewards bekommt. Solltet Ihr keine Zeit finden, alle 20 Spiele zu absolvieren, so bekommt ihr sie nach Abschluss der Weekend League, also montags ab 09:01 Uhr. Wenn Ihr für den jeweiligen Wettbewerb wissen wollt, welche Belohnungen es gibt, könnt Ihr das in dem jeweiligen Modus einfach nachschauen.

