FIFA 22 TOTY: Ronaldo, Salah und Benzema im 12. Mann-Voting

Das Voting zum 12. Mann des TOTY in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) ist eröffnet: Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah und Karim Benzema stehen zur Auswahl.

Traditionell ist besonders die Offensive des Team of the Year (TOTY) hart umkämpft, zahlreiche Top-Spieler buhlen um nur drei Plätze. Auch in FIFA 22 konnten nicht alle überragenden Leistungen des vergangenen Jahres mit einer TOTY-Aufnahme gewürdigt werden, das Voting zum 12. Mann hält allerdings den Weg durch das Hintertürchen offen.

Robert Lewandowski, Lionel Messi und Kylian Mbappé bilden den Angriff im TOTY, etliche große Namen gingen leer aus - drei von ihnen dürfen nun jedoch wieder hoffen. Cristiano Ronaldo von Manchester United, Mohamed Salah vom FC Liverpool und Karim Benzema von Real Madrid machen die Abstimmung zum 12. Mann unter sich aus.

CR7 und Salah favorisiert

Das Trio befindet sich seit Montagabend über FUT selbst im Voting, beim Login stellt EA SPORTS die Spieler vor die Qual der Wahl. Als Favoriten gelten CR7 und Salah, die 2021 jeweils TOTY-reif überzeugten: Ronaldo avancierte vor seinem Wechsel zu United sowohl in der Serie A als auch bei der Europameisterschaft zum Torschützenkönig.

Salah hingegen absolvierte in der laufenden Saison eine herausragende Hinrunde, diverse Experten sahen im Rechtsaußen der "Reds" den formstärksten Spieler der Welt. Dank seiner schon 16 Treffer ist er der mit Abstand torgefährlichste Profi der wohl bestbesetzten Liga des Planeten - der englischen Premier League.

Release am kommenden Freitag

Benzema kommt trotz seiner enormen Wichtigkeit im Offensivspiel der "Königlichen" nur die Außenseiterrolle zu - ein weiterer Beleg der hohen Qualitätsdichte unter den internationalen Top-Angreifern. Der Sieger der 12. Mann-Wahl erhält ein vollwertiges TOTY-Objekt für FUT 22 und wird am kommenden Freitag um 19 Uhr wohl den Packs hinzugefügt.

Der Start des Votings bringt auch eine weitere Erkenntnis mit sich: In FIFA 22 wird kein Deutscher mit einer TOTY-Karte geehrt. Die letzte Chance auf Partizipation an der prestigeträchtigen Promo ergibt sich über die Honourable Mentions, die zeitnah veröffentlicht werden sollen, aber keine Upgrades derselben Größenordnung bescheren.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.