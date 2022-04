FIFA 22: TOTS wird demokratischer - drei Top-Ligen zur Wahl

Nach dem anfänglichen Community-TOTS werden in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) auch die Auswahlen der Premier League, Bundesliga und La Liga zum Voting freigegeben.

Mit dem Voting-Auftakt zum Team of the Season (TOTS) der Community hat die umfangreichste FUT-Promo der Saison am Sonntagabend offiziell begonnen. Die Fans können noch bis Mittwoch über "The Best of the Rest" abstimmen, ehe in den kommenden Tagen und Wochen die Auswahlen zu den einzelnen Ligen in den Fokus rücken.

EA SPORTS setzt im Rahmen des Events die Entwicklung aus FIFA 21 fort und demokratisiert das TOTS zusehends: Traditionell war bis zum letztjährigen Ableger lediglich die anfängliche Community-Auswahl zur Abstimmung freigegeben, in FIFA 21 folgte überraschend die Bundesliga. Für FIFA 22 öffnet der Entwickler noch zwei weitere Votings.

Vertraut EA den TOTS-Votings diesmal?

Auch die TOTS für Premier League und La Liga dürfen die Fans bestimmen, EA SPORTS wird wohl die Vorauswahl treffen. Vollständig auf seine Anhänger verlassen hatte sich der Entwickler in FIFA 21 scheinbar nicht: Unter anderen Kingsley Coman und Marcel Sabitzer waren im Bundesliga-TOTS gelandet, ohne nominiert gewesen zu sein.

Von den Big Five-Ligen werden offenbar nur die TOTS der Serie A und der Ligue 1 komplett von EA SPORTS selbst erstellt. Der Terminplan für die großen europäischen Spielklassen steht bereits fest, über kleinere Ligen wie die niederländische Eredivisie oder die türkische Süper Lig wurden bislang keine Informationen veröffentlicht.

Erste Community-Rückschlüsse zu ziehen

Anhand der Kandidaten, die zur Wahl ins Community-TOTS bereitstehen, lassen sich auch erste Rückschlüsse zu einer möglichen Besetzung der weiteren Votings ziehen. Serge Gnabry vom FC Bayern München und Robert Andrich von Bayer 04 Leverkusen kämen bei einer Wahl in die Community-Auswahl beispielsweise nicht mehr für die Bundesliga infrage.

In der Premier League könnten Hugo Lloris von Tottenham Hotspur, Aymeric Laporte von Manchester City und Wilfried Zaha von Crystal Palace wegfallen. La Liga-Anhänger werden womöglich nicht mehr für Top-Angreifer Luis Suarez von Atletico Madrid sowie die beiden Villarreal-Asse Dani Parejo und Gerard Moreno abstimmen dürfen. Vorausgesetzt natürlich, sie werden in die Community-Ausgabe gewählt.