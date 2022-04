FIFA 22: TOTS-Voting zur Premier League ohne Chelsea-Profi

Das Voting zum Premier League-TOTS für FIFA 22 Ultimate Team (FUT) ist eröffnet. Der aktuelle Tabellendritte wird überraschenderweise komplett übergangen.

40 Spieler hat EA SPORTS am Freitag zur Abstimmung und Wahl des Team of the Season (TOTS) der Premier League bereitgestellt. Unverständlicherweise entschied sich der Entwickler dabei für keinen einzigen Profi der "Blues", die immerhin Tabellendritter sind - und damit das restliche Feld hinter den beiden Dominatoren anführen.

Édouard Mendy wäre für die Position des Torhüters infrage gekommen. Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Reece James und N'Golo Kanté waren ebenfalls Kandidaten. Mindestens aber eine Voting-Nominierung für Mason Mount hatten die meisten FUT 22-Fans erwartet, mit zehn Toren und neun Vorlagen ist er ligaweit viertbester Scorer.

Elfmal "Skyblues", neunmal "Reds"

Alle anderen Vereine der ersten acht Premier League-Ränge stellen mindestens einen Anwärter auf. Selbst die Wolverhampton Wanderers sind als Tabellenachter durch José Sá und Ruben Neves doppelt vertreten. Ob EA SPORTS im Rahmen des tatsächlichen TOTS-Releases an der Chelsea-Front noch nachlegt, bleibt abzuwarten.

Unsere Predictions zum Team Of The Season (TOTS) Premier League

Bundesliga

La Liga

Während der noch amtierende Champions League-Sieger nicht berücksichtigt wurde, stellen die Spitzenteams Manchester City und FC Liverpool gemeinsam die Hälfte des gesamten Feldes. Die "Skyblues" zählen elf Profis aus den eigenen Reihen im TOTS-Voting der Premier League, von den "Reds" sind neun Spieler nominiert.

Bundesliga als nächstes an der Reihe

Liverpool stellt die gesamte Stammviererkette aus Virgil van Dijk, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold und Andrew Robertson. City dominiert mit Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Rodri und Bernardo Silva hingegen das Mittelfeld. Gündogan ist im Übrigen auch der einzige Deutsche im TOTS-Voting für die Premier League.

Sowohl aus sportlicher als auch aus FUT-Sicht dürften einige Namen klare Favoriten auf die Wahl sein: Mohamed Salah sollte einen TOTS-Platz sichern können, gute Karten haben auch besagter De Bruyne und Cristiano Ronaldo. Der Portugiese ist trotz einiger Anlaufprobleme bei Manchester United drittbester Liga-Torschütze.

Geschlossen wird das Voting am kommenden Montag, die Bekanntgabe und damit wohl auch der Release in FUT 22 erfolgen am 6. Mai. Die nächste Spielklasse im Wahl-Kalender von EA SPORTS für die TOTS-Promo ist die Bundesliga, deren Abstimmung am 27. April eröffnet wird - wir haben uns schon an eine Prediction gewagt.

Alle TOTS-Nominierten der Premier League

Torhüter

Alisson (FC Liverpool), Ederson (Manchester City), Aaron Ramsdale (FC Arsenal), José Sá (Wolverhampton Wanderers) und David de Gea (Manchester United).

Verteidiger

Virgil van Dijk (FC Liverpool), Joel Matip (FC Liverpool), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Andrew Robertson (FC Liverpool), Rúben Dias (Manchester City), Joao Cancelo (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City), Cristian Romero (Tottenham Hotspur) und Kyle Walker-Peters (FC Southampton).

Mittelfeld

Kevin De Bruyne (Manchester City), Ilkay Gündogan (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Rodri (Manchester City), Declan Rice (West Ham United), Jarrod Bowen (West Ham United), Said Benrahma (West Ham United), Bukayo Saka (FC Arsenal), Martin Ödegaard (FC Arsenal), Fabinho (FC Liverpool), Bruno Fernandes (Manchester United), James Ward-Prowse (FC Southampton), Raphinha (Leeds United), Conor Gallagher (Crystal Palace) und Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers).

Angriff

Mohamed Salah (FC Liverpool), Sadio Mané (FC Liverpool), Diogo Jota (FC Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Riyad Mahrez (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Heung-min Son (Tottenham Hotspur), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Michail Antonio (West Ham United) und Ivan Toney (FC Brentford).