FIFA 22: TOTS-Prediction zur Premier League um Salah & Co.

Das TOTS-Voting zur Premier League für FIFA 22 Ultimate Team (FUT) wird am Freitag eröffnet, wir stellen unsere Prediction vor - mit einer Menge Weltklasse.

EA SPORTS demokratisiert das Team of the Season (TOTS) in FUT 22, neben der Bundesliga-Auswahl werden auch die Premier League und La Liga zur Wahl stehen. Das Voting für das Oberhaus von der Insel beginnt bereits am kommenden Freitag. Der Entwickler trifft die Vorauswahl selbst - und wir wagen uns an die Prediction.

In FIFA 21 waren 15 Spezialkarten im Rahmen des Premier League-TOTS für die Packs erschienen, mit einer identischen Anzahl wird auch im aktuellen Ableger gerechnet. Berücksichtigen werden die Community sowie EA SPORTS sowohl die realen Leistungen dieser Saison als auch die Attraktivität möglicher FUT-Objekte.

"Reds" und "Skyblues" dominieren Defensive

Tor: Alisson (FC Liverpool)

Mit 18 Weißen Westen steht der Brasilianer an der Premier League-Spitze dieses Rankings - knapp vor seinem Landsmann Ederson (17) von Meisterschaftsrivale Manchester City. Der "Reds"-Keeper gilt besonders im Eins-gegen-eins als einer der weltbesten Torhüter, 22 Gegentreffer sind der zweitbeste Wert der Liga.

Alternativen: Ederson (Manchester City), Aaron Ramsdale (FC Arsenal)

Außenverteidiger: Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Joao Cancelo (Manchester City)

Die dominanten Teams der Premier League könnten auch die defensiven Flügel der TOTS-Verteidigung stellen. Alexander-Arnold steht bei herausragenden zwölf Assists, der Engländer ist mit Abstand torgefährlichster Abwehrspieler der Insel. Cancelo legte zwar "erst" sechs Treffer auf, steht dafür hinten aber extrem sicher.

Alternativen: Reece James (FC Chelsea), Andrew Robertson (FC Liverpool)

Innenverteidiger: Ruben Dias (Manchester City), Antonio Rüdiger (FC Chelsea)

Dias konnte nahtlos an seine starke vergangene Saison anknüpfen, der Portugiese entwickelt sich immer mehr zum Abwehrchef der besten Premier League-Defensive. Dieselbe Rolle übernimmt Rüdiger bei den "Blues", hinzu kommt die zuletzt immer öfter sichtbare Führungsqualität des deutschen Nationalspielers.

Alternativen: Thiago Silva (FC Chelsea), Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Salah scheint gesetzt, CR7 trotz Stotterstart?

Zentrales Mittelfeld: N'Golo Kanté (FC Chelsea), Mason Mount (FC Chelsea), Conor Gallagher (Crystal Palace), Kevin De Bruyne (Manchester City)

De Bruyne besitzt quasi eine Garantie auf einen Platz im Premier League-TOTS, der Belgier überzeugte auch 2021/22 bislang wieder mit elf Treffern und drei Assists. Noch bessere Scorer-Werte hat Chelsea-Spielermacher Mount, der zwar ein Tor weniger erzielte, dafür aber schon achtmal für Teamkollegen vorbereitete.

Als Shootingstar der Saison gilt Gallagher, den Crystal Palace noch bis zum Sommer von Chelsea geliehen hat - der Engländer debütierte inzwischen sogar für die "Three Lions". Nicht an Toren oder Vorlagen zu messen ist Kanté, der das Geschehen in der Zentrale aber nach wie vor zu ordnen vermag wie kaum ein anderer Spieler.

Alternativen: Bruno Fernandes (Manchester United), Phil Foden (Manchester City)

Offensive Flügel: Mohamed Salah (FC Liverpool), Diogo Jota (FC Liverpool), Heung-min Son (Tottenham Hotspur), Jarrod Bowen (West Ham United)

Salah ist DER dominante Offensivspieler dieser Premier League-Saison: 22 Treffer und zwölf Vorlagen sprechen für sich, der Titel des Torschützenkönigs sollte nur noch Formsache sein. Enorm gefährlich präsentierte sich auch ein anderer Liverpooler - Jota ist mit 15 Toren zweittreffsicherster Profi der Mannschaft von Jürgen Klopp.

Auf Salah folgt in der Scorerliste der Tottenham-Linksaußen Son, der mit 17 Treffern und sieben Assists teamintern selbst Harry Kane hinter sich lässt. Während Gallagher seine ersten Länderspiele schon absolviert hat, dürfte es bei Bowen nicht mehr lange dauern - 19 direkte Torbeteiligungen stehen bereits zu Buche.

Alternativen: Sadio Mané (FC Liverpool), Riyad Mahrez (Manchester City)

Angreifer: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Beide konnten die exorbitant hohen Erwartungen nicht gänzlich erfüllen, trotzdem sind Ronaldo und Kane die wohl stärksten Mittelstürmer dieser Premier League-Spielzeit. CR7 ist mit 15 Treffern drittbester Torjäger des englischen Oberhauses, der "Spurs"-Kapitän kann neben seinen zwölf Toren auch acht Vorlagen vorweisen.

Alternativen: Ivan Toney (FC Brentford), Emmanuel Dennis (FC Watford)