FIFA 22: Top 10 der Ratings schon auf TikTok geleakt?

TikTok-Nutzer 'MavzFUT' will schon die Spieler-Ratings für FIFA 22 kennen und hat einige auch geteilt - allerdings ergeben sich Zweifel an der Echtheit.

Schwingt sich Robert Lewandowski in FIFA 22 zum Rating-König auf? EA SPORTS

Wenige Enthüllungen werden von der Community so sehr herbeigesehnt wie die neuen Spielerwerte für den kommenden FIFA-Teil. FIFA 22 stellt keine Ausnahme dar, die Fans debattieren und spekulieren in den sozialen Netzwerken seit Wochen lebhaft über die Ratings. Wer erhält nach starker Saison ein Upgrade? Wem knöpft EA SPORTS nach sportlichem Rückschritt den einen oder anderen Punkt ab? Auf erste offizielle Bestätigungen können die Fans wohl im September hoffen, im vergangenen Jahr servierte der Entwickler die Werte vor dem Release bereits häppchenweise.

Wer nicht auf die letzten Wochen bis zur Veröffentlichung warten möchte, kann auch den vielen Leakern Glauben schenken. Besondere Aufmerksamkeit wurde zuletzt dem TikTok-Nutzer 'MavzFUT' zuteil, der seine Behauptungen sogar audiovisuell untermauert hatte. In diversen Videos präsentiert er In-Game-Ansichten, die Spielerkarten in Ultimate Team zeigen - mit Werten. Inzwischen ergibt sich daraus sogar eine noch nicht bestätigte Top 10 der besten Ratings. Angeführt wird die Liste wenig überraschend mit je 93 Punkten von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die sich seit mehr als einer Dekade um die Spitzenposition in FIFA streiten.

Neymar-Downgrade macht stutzig

'MavzFUT' zufolge gebührt der Thron in FIFA 22 allerdings noch einem dritten Profi: Robert Lewandowski soll ebenfalls eine Gesamtbewertung von 93 erhalten und somit zu Messi sowie Ronaldo aufschließen. Angesichts seiner Fabelsaison in der Bundesliga mit neuer Rekordmarke von 41 Toren wäre ein Upgrade sicherlich gerechtfertigt - gleich zwei zusätzliche Punkte auf seine 91er-Wertung aus dem Vorgängertitel erscheinen jedoch zumindest ambitioniert.

Während die Boosts für Kevin De Bruyne (+1 auf 92), Kylian Mbappé (+2 auf 92) und Karim Benzema (+1 auf 90) sowie die Stagnation bei Jan Oblak (91), Marc-André ter Stegen (90) und Mohamed Salah (90) glaubhaft erscheinen, verwundert der Zehnte im Bunde. Neymar war in der abgelaufenen Spielzeit des Öfteren verletzt - wenn er allerdings spielte, dann auf hohem Niveau: 17 Treffer und 11 Vorlagen in 31 Pflichtspielen für PSG sind selbst bei den Erwartungen, die auf dem Brasilianer lasten, wohl kein Grund für ein Downgrade. Dennoch soll er einen Punkt verlieren und fortan nur noch bei 90 stehen.

Sind die Werte noch Platzhalter?

Zugutehalten muss man 'MavzFUT', dass die auf TikTok veröffentlichten Aufnahmen authentisch wirken. Die auf dem abgefilmten Bildschirm präsentierten Karten sehen aus, als könnte EA SPORTS sie für FIFA 22 exakt so konzipiert haben. Trotzdem sind die Leaks mit Vorsicht zu genießen: Es könnte sich dabei auch um einen unvollständigen Stand des Spiels handeln, der noch Platzhalter zeigt. Schlauer werden Fans wie Experten erst sein, wenn der Entwickler das Reveal-Feuerwerk eröffnet - allzu lange wird darauf niemand mehr warten müssen.

