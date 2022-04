FIFA 22: Title-Update 9 soll Russland-Aus besiegeln

Nach mehr als einem Monat des Wartens hat EA SPORTS die baldige Entfernung der russischen Teams aus FIFA 22 im Rahmen von Title-Update 9 in Aussicht gestellt.

Erst vor wenigen Tagen hatte kicker eSport darüber berichtet, dass die Umsetzung der Ankündigung vom 2. März auf sich warten lässt. Damals hatte der Entwickler bekannt gegeben, dass alle russischen Teams aus FIFA 22 entfernt werden. Erfolgt ist dieser Schritt in den darauffolgenden Wochen nicht, auch kommuniziert wurde nicht mehr.

Jetzt will EA SPORTS handeln: Die Patch Notes zu Title-Update 9, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erschienen sind, künden vom Ausschluss Russlands aus dem aktuellen Titel. Neben der Entfernung des russischen Nationalteams sowie der Moskauer Klubs ZSKA, Lokomotive und Spartak stehen weitere Konsequenzen bevor.

Auch die Otkritie Bank Arena ist raus

Die Standardeinstellung des Lieblingsklubs fällt künftig automatisch auf Paris Saint-Germain, falls zuvor die "Sbornaja" oder ein russischer Verein ausgewählt worden war - dasselbe gilt für den Arenaspieler. Ausgeschlossen wird zudem auch die Otkritie Bank Arena, die Heimspielstätte von Spartak Moskau.

Im Karrieremodus werden russische Mannschaften in neuen Spielständen an keinen Wettbewerben mehr teilnehmen. Angebote zur Übernahme der russischen Nationalmannschaften werden ebenfalls nicht mehr eingehen. Zudem ist die Integration eines neuen Video-Intros für die CONMEBOL Sudamericana angepeilt.

Zusätzliches Server-Update notwendig

In Pro Clubs wird bei der zuvor getroffenen Wahl eines russischen Trikots stattdessen das PSG-Dress angewandt, anstelle der Otkritie Bank Arena wird im Standard-Stadion des Modus gespielt. Entfernt werden in Pro Clubs außerdem alle Objekte zur Stadionanpassung, die ein russisches Thema aufweisen.

Title-Update 9 wird wohl noch am Mittwoch für PC-Nutzer verfügbar. Konsolenspieler an der PlayStation 4 und 5, der Xbox One sowie der Xbox Series X|S müssen sich wie üblich noch einige Tage gedulden. EA SPORTS teilte aber auch mit, dass das Russland-Aus mit einem zusätzlichen Server-Update einhergeht - Termin unbekannt.

Ein Gameplay-Fix, drei FUT-Behebungen

Alle weiteren Anpassungen des neunten Title-Updates rücken vergleichsweise stark in den Hintergrund. Bezüglich des Gameplays wird lediglich ein Fehler behoben, bei dem die vom Spieler kontrollierten Torhüter den Ball nicht mehr losließen und somit die planmäßige Fortsetzung der Partie verzögerten.

In FIFA 22 Ultimate Team (FUT) werden immerhin drei Probleme gelöst. Das Öffnen der Packs erfolgte teils in der Reihenfolge, in der sie erhalten wurden - und nicht in der vom Spieler festgelegten. Zudem spielte die Ping-Anzeige in der Match-Lobby mitunter verrückt, neunstellige Zahlen irritierten die Fans.

Als dritte Maßnahme wird in FUT ein Fehler ausgemerzt, der bei einigen Items noch Platzhalter-Bilder anzeigte. EA SPORTS führt darüber hinaus diverse Updates zu den Wettbewerben CONMEBOL Libertadores und CONMEBOL Sudamericana ein - Anpassungen an Trikots, Logos, Spielern & Co. zählen zum Standardprogramm.