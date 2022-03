FIFA 22: Title-Update 8 bremst eigenwillige Torhüter

Das achte Title-Update für FIFA 22 soll sich um den Drag to Drag-Move, fehlende Spielerwechsel bei Flanken und übermotivierte Schlussmänner kümmern.

Manuel Neuer wagte auch in FIFA 22 teils eigenwillige Ausflüge. EA SPORTS

Erst rund eine Woche ist es her, dass EA SPORTS das siebte Title-Update und das vierte Live Tuning Update für die Konsolen-Spieler von FIFA 22 zur Verfügung gestellt hat. Nachhaltig scheinen beide Patches nicht gewesen zu sein, der Entwickler schiebt bereits das achte Title-Update hinterher.

Im Fokus steht einmal mehr das Gameplay - und ein Mannschaftsteil, den EA SPORTS seit Monaten nicht abschließend in den Griff bekommt: Die Torhüter sollen "in seltenen Fällen" auf den gegnerischen Angreifer im Ballbesitz zustürmen, obwohl sie dazu gar nicht angewiesen wurden.

Diesen Eigensinn will der Entwickler den Keepern mit Title-Update 8 austreiben. Zudem wird schon wieder ein Skill-Move angepasst: Der Drag to Drag soll künftig früher in der Animation zu unterbrechen sein, insofern er mit der korrekten analogen Eingabe ausgeführt wird.

Last-Minute-Tore zählen nicht

Weitere Gameplay-Fehlerbehebungen beschäftigen sich mit dem ausbleibenden automatischen Spielerwechsel nach Flanken des Gegners, Last-Minute-Toren, die dem Ergebnis nicht angerechnet werden, und einer etwas zu lange ausfallenden ersten Anstoß-Animation in Koop-Matches.

Unter den Modi von Title-Update 8 betroffen sind VOLTA und Pro Clubs: VOLTA ARCADE wurde teils als nicht verfügbar angezeigt, obwohl die Spielform angewählt werden konnte. Darüber hinaus sind gelegentlich rote Bälle auf rotem Untergrund verwendet worden, was zu visuellen Problemen führte.

Info-Anzeige und Spielergesichter

Im Pro Clubs-Modus konnten die Informationen zu Klubs und Virtual Pros im Zuge von Drop-In-Einladungen verschwinden. Anpassungen zu Trikots und Stadien zählen zum Standardrepertoire der FIFA 22-Patches, auch 51 neue Spielergesichter werden per zusätzlichem Server-Update hinzugefügt.

Für PC-Spieler über Origin und Steam dürfte Title-Update 8 noch im Laufe des Dienstags zum Download bereitstehen. Konsolen-Nutzer an der Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Playstation 5 werden sich wohl wie üblich einige Tage länger gedulden müssen.