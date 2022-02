FIFA 22: Title-Update 5 steigert Ballkontrolle nach Abfangen

Das fünfte Title-Update für FIFA 22 fällt äußerst abgespeckt aus: EA SPORTS kümmert sich um lediglich eine Sache - ist der Wendepunkt bereits erreicht?

Jahr für Jahr wartet der Entwickler in den ersten Monaten der FIFA-Saison regelmäßig mit großen Patches auf, die zahlreiche Änderungen einführen. In FIFA 22 hatte Title-Update 4 im Januar noch diverse Probleme in verschiedenen Modi behoben und einige Gameplay-Anpassungen mit sich gebracht.

Jahr für Jahr folgt irgendwann allerdings auch der Moment, ab dem sich EA SPORTS offenbar bereits überwiegend mit dem kommenden Ableger beschäftigt und den aktuellen Titel eher dahingleiten lässt. Das neue Title-Update 5 könnte ein Indikator für diesen Wendepunkt in FIFA 22 sein.

Gelungenes Verteidigen soll belohnt werden

Der vollwertige Patch umfasst lediglich eine Änderung, selbst das jüngste Live-Tuning-Update erschien oberflächlich umfangreicher. Woraus sich die Frage ergibt, warum EA SPORTS diese eine Anpassung nicht auch im Rahmen eines Live-Tuning-Updates vorgenommen hat. Eine Antwort wird der Entwickler wohl kaum liefern.

Title-Update 5 erhöht die Ballkontrolle des Verteidigers im Anschluss an Abfangaktionen oder Blocks nach Flachpässen. Bislang war das Spielgerät in diesen Situationen häufig versprungen, die erfolgreiche Ausführung war somit irrelevant. Die Verbesserung soll den Spieler künftig für gelungenes Defensivverhalten belohnen.

Kein Einfluss auf die Häufigkeit der Aktionen

Wichtig war EA SPORTS zu betonen, dass der Patch keinen Einfluss auf die Häufigkeit erfolgreicher Abfangaktionen oder Blocks hat - einzig das Ergebnis wird verbessert.

Title-Update 5 ist für PC-Spieler seit Dienstagvormittag verfügbar. Auf den Konsolen PlayStation 4 und 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S folgt es in den kommenden Tagen.

