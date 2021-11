FIFA 22: Title-Update 3 macht Freistoß-Bug den Garaus

EA SPORTS hat in der Nacht auf Mittwoch die Patch Notes zu Title-Update 3 für FIFA 22 präsentiert, mit dem nahezu ausschließlich Fehler behoben werden.

Mit zwei großen Patches hatte EA SPORTS in den vergangenen Wochen auf die Kinderkrankheiten des neuen Ablegers reagiert. Gameplay, FUT, Karrieremodus - nichts war vor dem Update-Hammer des Entwicklers gefeit. Inzwischen scheint Vancouver mit dem eigenen Produkt doch recht zufrieden zu sein, anders lässt sich Title-Update 3 kaum deuten. Der Umfang ist deutlich zurückgefahren worden, den Patch Notes sind hauptsächlich Fehlerbehebungen zu entnehmen.

Der wichtigste Fix dürfte den Freistoß-Bug behandeln: Zahlreiche Videos machten die Runde, in denen zu sehen war, wie der Ball bei der Ausführung des Standards leicht berührt wurde. Statt aber auf das um wenige Meter bewegte Spielgerät zuzustürmen, reagierten Verteidiger wie Angreifer nicht - auch die Kameraperspektive veränderte sich nicht. Nach einigen Sekunden erbarmte sich doch ein Spieler, meist ein Stürmer, der aus optimaler Position treffen konnte.

Schiedsrichter und Torhüter im Fokus

EA SPORTS hatte für diesen Fehler einigen Spott in den sozialen Netzwerken erdulden müssen, künftig sollen Freistöße wieder wie vorgesehen vonstattengehen. Die weiteren Gameplay-Fixes stellen Schiedsrichter und Torhüter in den Mittelpunkt: Erstere ahndeten unfairen Kontakt der Keeper mit gegnerischen Spielern oftmals nicht korrekt, die Schlussmänner sprangen beim Parieren außerdem gelegentlich zu weit nach vorne.

Ärgerlich waren auch abgepfiffene Vorteilssituationen, die in Freistößen resultierten - und folglich teils auch in besagtem Bug. Darüber hinaus wurde ein Statistikfehler eliminiert, der Eigentore als Schuss aufs Tor für die unglückliche Mannschaft wertete. Abschließend wurde die Intelligenz der KI-Abwehr gesteigert, die den Gegenspieler nach einem Player-Lock manchmal unsinnigerweise bis tief in die andere Hälfte verfolgten.

Zwei neue Partyspiele für VOLTA

Während FUT in Title-Update 3 völlig außen vor bleibt, erhält der Karrieremodus neben einigen Bugfixes immerhin zwei Anpassungen: Zwischen den Trainingsübungen kann dank eines neuen Shortcuts bald schneller gewechselt werden, in der Spielerkarriere werden Profis mit einem Overall-Rating von mindestens 86 nach einem Vereinswechsel direkt in der Startelf vorzufinden sein.

Unter den Modi hat EA SPORTS vorwiegend an VOLTA geschraubt, das unter anderem zwei neue Partyspiele erhalten wird. Diese werden allerdings erst mit einem Server-Update integriert, für das noch kein Termin mitgeteilt wurde. Abgerundet wird der dritte Patch in FIFA 22 durch die üblichen auditiven und optischen Anpassungen: Ein neuer Starhead hält Einzug, 31 weitere wurden überarbeitet, zudem gibt es Updates für Kommentare, Banner, Stadien, Flaggen & Co.

Für PC-Nutzer ist Title-Update 3 bereits veröffentlicht. Die restlichen Spieler an der PlayStation 4 sowie 5, der Xbox One, der Xbox Series X|S und auf Google Stadia müssen sich wie üblich noch einige Tage in Geduld üben, ehe der Download auch für sie zur Verfügung steht.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.