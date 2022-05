FIFA 22: Title-Update 11 bringt Vorschläge für den FUT-Transfermarkt

EA SPORTS hat am Donnerstag das elfte Title-Update für FIFA 22 veröffentlicht, der FUT-Transfermarkt erhält eine neue Vorschlagsfunktion für Spieler-Objekte.

In den vergangenen Tagen überschlugen sich die Ereignisse hinsichtlich der FIFA-Reihe: Der Entwickler kündigte FIFA 23 als letzten Titel unter Kooperation mit dem Fußball-Weltverband an, EA SPORTS FC wurde als Nachfolger aus Vancouver mitgeteilt und die FIFA wartete mit eigenen Gaming-Plänen auf.

Das alles ist noch Zukunftsmusik, die Gegenwart ist FIFA 22 - und das elfte Title-Update. Der neue Patch steht seit Donnerstagmittag zum Download auf allen Plattformen parat. Umfangreich fällt dieser im Herbst der Saison nicht mehr aus, im Fokus steht eine neue Funktion für den FUT-Transfermarkt.

Deadline Day im Karriere-Fokus

EA SPORTS integriert eine Anzeige in der Benutzeroberfläche, die vorgeschlagene Spieler-Objekte abbildet. Diese Vorschläge basieren auf den meistgenutzten Karten in FUT 22 - für die Funktion wird allerdings noch ein zusätzliches Server-Update benötigt. Der Entwickler wird dessen Release via Twitter verkünden.

Die einzige größere Fehlerbehebung in Title-Update 11 betrifft den Karrieremodus: Einige virtuelle Profis fehlten in der Visualisierung des Deadline Day einer Transferperiode. Zudem wurden teils Platzhalter-Bilder und -Elemente angezeigt, auch ein seltenes Stabilitätsproblem im Karrieremodus wurde behoben.

PC-Fix zur Online-Verbindung

Begleitet wird Title-Update 11 in FIFA 22 mit den üblichen Erneuerungen von Trikots, Spielerporträts und Werbebanden. Abgerundet wird der Patch wiederum durch eine Änderung, die lediglich PC-Nutzer betrifft: Die Online-Verbindung wird nicht mehr automatisch getrennt, wenn das Spielfenster unscharf wird.