FIFA 22: Title-Update 10 hält Verteidiger im Laufduell

Das zehnte Title-Update für FIFA 22 umfasst nur einen einzigen Gameplay-Fix, EA SPORTS scheint den Fokus allmählich auf den kommenden Ableger zu verschieben.

Die Arbeit an FIFA 23 dürfte bereits auf Hochtouren laufen, zudem stehen die ersten Karten-Releases zur Team of the Season (TOTS)-Promo in den Startlöchern. Der Entwickler hat alle Hände voll zu tun, es verwundert folglich kaum, dass das neue Title-Update 10 mehr als überschaubar ausfällt - der Fokus liegt wohl auf anderen Feldern.

EA SPORTS behebt nur einen einzigen Fehler am Gameplay: Die vom Spieler kontrollierten virtuellen Verteidiger verlangsamten in manchen Situationen nach hohen Steckpässen - und gaben das Laufduell somit an den angreifenden Gegner ab. Dieser Fauxpas soll nach dem Release von Title-Update 10 nicht mehr unterlaufen.

VOLTA und Spielerhaare im Patch

Zudem wurden in VOLTA FOOTBALL einige Spezialfähigkeiten nicht korrekt aktiviert, auch dieses Problem soll bald der Vergangenheit angehören. Ansonsten hielt sich der Entwickler in den Patch Notes bedeckt, die üblichen Updates an Trikots und Benutzeroberfläche sowie zwei Spielergesichter stehen auf der Agenda.

Abschließend möchte EA SPORTS die falsche Darstellung der Haarpracht einiger Spieler ausbessern, auch Platzhaltertexte in den Audio-Einstellungen sollen ausgetauscht werden. Weitere Inhalte bietet Title-Update 10 auf den ersten Blick nicht, unter der Haube könnten natürlich noch Überraschungen auf die Fans warten.

Voting zum Bundesliga-TOTS steht bevor

Der angekündigte neue Patch sollte noch im Laufe des Dienstags für PC-Nutzer via Steam oder Origin zum Download freigegeben werden. Konsolenspieler auf der PlayStation 4, der Playstation 5, der Xbox One oder der Xbox Series X|S wiederum müssen sich wohl wie üblich noch einige Tage auf Title-Update 10 gedulden.

Anpassungen führt EA SPORTS an FUT vorerst nicht durch, inhaltlich ist die größte Promo der Saison jüngst gestartet. Das Premier League-Voting zum TOTS ist abgelaufen, die Bundesliga-Abstimmung beginnt am Mittwoch - wir haben die Favoriten bereits in unserer Prediction zur deutschen Eliteklasse festgehalten.