FIFA 22: Spitzentrio um Porto bestimmt Liga Portugal-TOTS

Das Liga Portugal-TOTS wird in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) von den drei portugiesischen Top-Klubs FC Porto, Sporting Lissabon und Benfica Lissabon bestimmt.

Mit einem 1:0 gegen Erzrivale Benfica sicherte sich der FC Porto am vorletzten Spieltag die portugiesische Meisterschaft - in einer Rekordsaison. Die "Drachen" stellten mit 91 Punkten eine neue Bestmarke auf, zudem weisen sie sowohl die beste Offensive als auch die stärkste Defensive der Liga Portugal auf.

Die nationale Dominanz des FC Porto war beeindruckend, Sporting und Benfica auf den Plätzen zwei und drei konnten nicht mithalten. Entsprechend war von einer ähnlichen Dominanz des Champions League-Siegers von 2004 im Liga Portugal-TOTS von FUT 22 auszugehen, diese bleibt allerdings aus.

Torschützenkönig mit Top-Rating

Mehdi Taremi (93), Mateus Uribe (90), Otavio (90) und Vitinha (88) sind vom neuen portugiesischen Meister ins TOTS gerutscht. Taremi hatte sich mit 20 Treffern den zweiten Platz der Torschützenliste gesichert - er musste in dieser Statistik wie im TOTS den ersten Rang an denselben Angreifer von Benfica abtreten.

Darwin Nunez war nach seinen 26 Toren alternativlos, mit 94 Punkten führt er das Werte-Ranking an. Neben dem Uruguayer sind auch Rafa (92) und Alejandro Grimaldo (89) von Benfica ins portugiesische Team of the Season eingezogen, Stadtrivale Sporting ist viermal vertreten und zieht mit Porto gleich.

Nur zwei Profis außerhalb der Top 3

Pedro Porro (92), Sebastian Coates (91), Antonio Adan (88) und Pablo Sarabia (91) wurden von Porto um sechs Punkte distanziert, sind aber im TOTS - Letzterer wird über Aufgaben freigeschaltet. Nur zwei Profis, die nicht bei den drei portugiesischen Spitzenvereinen unter Vertrag stehen, haben Spezialkarten erhalten.

Ricardo Horta (89) von Sporting Braga ist aus den FUT 22-Packs zu ziehen, Pedrinho (90) von Gil Vicente wird via Squad Building Challenge (SBC) ins eigene Team geholt. 13 TOTS-Objekte sind für die Liga Portugal bislang erschienen, elf davon entfallen auf die drei Schwergewichte unter den portugiesischen Klubs.

Portos Otavio mit falscher Flagge

Ins Bild des angesichts der Fabelsaison wohl leicht unterrepräsentierten FC Porto passt ein Fauxpas seitens des Entwicklers: Otavio ist mit brasilianischer Flagge abgebildet, der Flügelspieler besitzt aber auch die portugiesische Nationalität - und läuft für die portugiesische Nationalmannschaft auf.