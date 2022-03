FIFA 22: Silver Stars-Kontroverse spaltet die FUT-Community

Ursprünglich wohl nur als Lückenfüller vorgesehen, regen die Silver Stars die FUT-Community derzeit zur Debatte an - und sorgen für extreme Meinungen.

Überrascht dürften die meisten Spieler von FIFA 22 Ultimate Team (FUT) gewesen sein, als erste Leaker zu Beginn der vergangenen Woche eine Silver Stars-Promo voraussagten. Die Spezialkarten mit 74er-Overall-Rating werden üblicherweise nur vereinzelt im Rahmen des Team of the Week (TOTW) veröffentlicht.

Seit Freitag erscheinen jedoch täglich neue Silver Stars-Objekte - allerdings nicht in den Packs, sondern über Aufgaben und Squad Building Challenges (SBCs). Selbst EA SPORTS scheint nicht an die Beliebtheit der Promo geglaubt zu haben, sonst hätte der Entwickler die Integration in die Packs wohl kaum ausgelassen.

Bei 74 Punkten gedrosselt

Mit den großen Gesamtbewertungen des Team of the Year (TOTY), der Future Stars oder der Road to the Final (RTTF) können die Silver Stars nicht mithalten. Sie sind wie erwähnt bei 74 Punkten gedrosselt, die einzelnen Attribute fallen aber teils deutlich stärker aus - was einige Karten selbst im März tatsächlich spielfähig macht.

Faszinierender als das Lückenfüller-Event an sich ist aber der Blick der Community auf die Silver Stars. Für den bekannten Leaker und Content Creator 'FUTZone' etwa ist es die "schlechteste Promo aller Zeiten". Nicht wenige andere FUT-Anhänger und -Spieler pflichten ihm in dieser Einschätzung bei.

Elanga stärker als Mbappé?

Andere Fans wiederum halten die Silver Stars sogar für besser als das TOTY, so ist zumindest die Twitter-Meinung des Users 'Declan' zu deuten. Gemäßigtere Stimmen besagen, dass die Promo zwar ganz nett sei, in der Frühphase der FUT 22-Saison aber wesentlich größeren Einfluss auf die Meta gehabt hätte.

Ganz und gar verrückt mutet der Vergleich an, den 'Dan - FIFA Trader' zieht: Die Silver Stars-Karte von Manchester-United-Talent Anthony Elanga sei stärker als das TOTY-Objekt von Kylian Mbappé. "Und es ist noch nicht mal knapp", fügt der Nutzer an, der immerhin mehr als 30.000 Twitter-Follower um sich schart.

Die unsichtbare Qualität

Zur Einordnung: Elangas Silver Stars-Karte verfügt über ein Overall-Rating von 74, Mbappés TOTY-Objekt weist 97 Zähler auf. Auch in jedem einzelnen Grundwert lässt der Franzose den Schweden auf dem Papier hinter sich - oft sogar weit. Ein neuerliches Indiz dafür, dass nicht immer drin steckt, was drauf steht.

Diese Erkenntnis hatte die Community schon vor Monaten bei Mbappés PSG-Kollege Presnel Kimpembe gewinnen müssen. Der Innenverteidiger war nahezu unüberwindlich, obwohl sich seine reinen Werte nicht von anderen Abwehrspielern abheben. Kimpembes Entfernung aus FUT wurde sogar per Petition gefordert.

Anekdote mit Déjà-vu-Faktor

Allzu lange werden sich die Fans nicht mehr wegen der Silver Stars uneinig sein, das Ende der Promo erwartet sie bereits am Freitag. Im Anschluss werden die Spezialkarten wohl nur noch eine weitere FUT-Anekdote sein - an die man aber noch bei manchen Turnieren der FIFA 22 Global Series (FGS) erinnert werden könnte.