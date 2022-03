FIFA 22: Russisches Nationalteam und Moskauer Klubs werden entfernt

EA SPORTS hat am Mittwoch eine Reaktion auf den Ukraine-Krieg angekündigt: Das russische Nationalteam und alle russischen Klubs werden aus FIFA 22 entfernt.

EA SPORTS reagiert in FIFA 22 auf den Ukraine-Krieg. Electronic Arts/kicker

Der Entwickler hat einige Tage gebraucht, am späten Mittwochnachmittag dann aber doch Konsequenzen in Aussicht gestellt: Als Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine entfernt EA SPORTS "im Einklang mit den Partnern FIFA und UEFA" alle russischen Klubs sowie das Nationalteam aus FIFA 22, FIFA Mobile und FIFA Online.

"EA SPORTS steht solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung und fordert - wie so viele Stimmen in der Welt des Fußballs - zum Frieden und Ende der Invasion der Ukraine auf", kommuniziert der Videospielgigant in einer neuen Mitteilung über die sozialen Netzwerke.

Weitere Änderungen werden geprüft

Die Prozesse zur Entfernung des russischen Nationalteams und der russischen Vereine haben bereits begonnen. Darüber hinaus untersucht EA SPORTS weitere mit dem Ukraine-Krieg verbundene Änderungen - dazu zählt sicherlich auch das Gazprom-Logo auf den Trikots des FC Schalke 04.

Das EA SPORTS-Statement im Original. EA SPORTS

Die Knappen hatten schon am 24. Februar verkündet, keine Werbung mehr für das russische Erdgasförderunternehmen machen zu wollen. Am Wochenende war das Gazprom-Logo beim Zweitliga-Spiel gegen den Karlsruher SC nicht auf den S04-Trikots zu sehen - in FIFA 22 prangt es noch auf der königsblauen Brust.

Spartak, Lokomotive und ZSKA betroffen

Bei den zu entfernenden russischen Vereinen handelt es sich namentlich um die drei Hauptstadtklubs Spartak Moskau, Lokomotive Moskau und ZSKA Moskau. Die russische Premier Liga ist in FIFA 22 zwar nicht lizenziert, die Moskauer Klubs sind bislang allerdings unter dem "Rest der Welt" zu finden.

"Wir werden unsere Communitys über alle unternommenen Aktionen auf dem Laufenden halten und danken den Spielern für ihre Geduld, während wir diese Updates bearbeiten", beschließt EA SPORTS die Mitteilung. Dieselbe Maßnahme ergreift der Entwickler übrigens auch für NHL 22 - ergänzt um das belarussische Nationalteam.