FIFA 22: Rulebreakers feiern erneut Halloween in FUT

EA SPORTS zelebriert Halloween in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) mit der Rulebreakers-Promo, Spezialkarten mit verschobenem Werte-Fokus warten auf die Spieler.

Wer auf das Comeback des Ultimate Scream-Events in FIFA 22 gehofft hatte, wurde am Mittwochabend enttäuscht: Per FUT-Ladebildschirm kündigte der Entwickler die Rulebreakers-Promo an, die schon in FIFA 21 das Halloween-Fest begleitet hatte. Das Community-Feedback zur Bekanntgabe fiel gemischt aus, mit Ultimate Scream scheint eines der beliebtesten Events endgültig begraben worden zu sein.

Statt den Grusel-Spezialkarten liefert EA SPORTS somit voraussichtlich wieder eine Werte-Verschiebung für die Rulebreakers-Auswahl. Im vergangenen Ableger waren die Objekte der Promo mit von ihren regulären Gold-Karten abweichenden Stärken und Schwächen versehen worden. Tottenham-Kapitän Harry Kane etwa erschien als Rulebreaker mit einem 91er-Tempo und wurde damit vom Strafraumstürmer zum Konterstürmer.

Erste Hinweise - Prognosen fallen schwer

Radja Nainggolan, damals noch in Diensten von Inter Mailand, hingegen wurde vom physischen Mittelfeldmotor zum Zehner mit Dribbling-Qualitäten umgeschult. Welche Profis im Rahmen der neuen Rulebreakers-Promo mit Spezialkarten ausgestattet werden, ist noch nicht bekannt - EA SPORTS hat aber erste Hinweise gegeben. Der jüngste Ladebildschirm deutete nämlich bereits drei Objekte an.

Von links nach rechts sind auf der Grafik ein rechter Flügelstürmer mit 88er-Tempo und 86er-Schuss, ein Engländer des FC Liverpool mit 90er-Tempo und ein Österreicher mit Overall-Rating von 86 und 89er-Dribbling abgebildet. Wären zu den meisten anderen Promos bereits verlässliche Prognosen gestellt worden, fällt dies für die Rulebreakers schwer - zahlreiche Spieler könnten durch Verschiebung der Werte gemeint sein.

Ein oder zwei Teams für die Packs?

Abgesehen von dieser Mechanik wird die Promo aber voraussichtlich normale Ausmaße annehmen: Am Freitagabend erscheint um 19 Uhr das erste Team in den FUT 22-Packs, außerdem werden einige Rulebreakers via SBC oder Objectives zur Verfügung gestellt. Unter Umständen veröffentlicht EA SPORTS am Freitag darauf ein zweites Team, es könnte aber auch bei einer Pack-Auswahl bleiben - anzunehmen ist zudem ein Mini-Release am Sonntag.

