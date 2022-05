FIFA 22: Real sechsmal im La Liga-TOTS - Rating-Spitze für Benzema

Real Madrid stellt mit sechs Spielern den größten Part des La Liga-TOTS in FIFA 22 Ultimate Team (FUT). Karim Benzema avanciert zur stärksten Karte der Promo.

Nachdem die TOTS der Community, der Premier League und der Bundesliga bereits drei Voting-Ergebnisse hervorbrachten, schließt La Liga den demokratischen Teil des Team of the Season ab. Dominiert wird die FUT 22-Auswahl zum spanischen Oberhaus erwartungsgemäß vom neuen Meister Real Madrid.

Zwölf Punkte beträgt der Vorsprung der "Königlichen" auf Erzrivale FC Barcelona vor dem letzten Spieltag, der Titelgewinn steht seit Wochen fest. Eng verbunden wird dieser Triumph mit den Leistungen von Karim Benzema, der Franzose ist mit 27 Treffern und zwölf Vorlagen der Top-Scorer in La Liga.

Benzema kratzt an 99er-Spezialkarte

In der laufenden Saison avancierte Benzema für viele Fans zum besten Stürmer der Welt, er gilt mindestens als Mitfavorit auf den Ballon d'Or. Innerhalb der TOTS-Promo von FUT 22 schießt der Angreifer an die Rating-Spitze. Mit 98 Punkten übertrifft er unter anderen Robert Lewandowski und Mohamed Salah.

Auf dem geteilten zweiten Platz mit besagtem Duo, Cristiano Ronaldo und Joshua Kimmich steigt Luka Modric (97) ein. Der Kroate schafft aktuell als einziges Mitglied des Madrider Mittelfelddreiecks den Sprung ins La Liga-TOTS - seine Teamkollegen Toni Kroos und Casemiro gehen vorerst leer aus, können aber via SBC oder Aufgaben nachrücken.

Pedri trotz nur zwölf Spielen im TOTS

Stattdessen hat etwa Pedri (96) vom FC Barcelona genügend Stimmen erhalten. Der Spanier absolvierte aufgrund einer Oberschenkelverletzung gerade mal zwölf La Liga-Partien. Kroos hingegen überzeugte durch eine Passquote von 95 Prozent, Casemiro durch 60 Prozent gewonnener Zweikämpf und 13 geblockten Schüssen.

Zusätzlich zu Benzema und Modric sind auch Flügelstürmer Vinicius Junior (96), Schlussmann Thibaut Courtois (95) sowie die Stamminnenverteidiger Eder Militao (95) und David Alaba (94) von den "Blancos" vertreten. Real stellt mit sechs Spieler-Objekten den mit Abstand größten TOTS-Part aller La Liga-Klubs.

Valencia-Profis nicht berücksichtigt

Unterrepräsentiert - weil überhaupt nicht dabei - ist der FC Valencia: Goncalo Guedes (elf Tore und sechs Vorlagen), Carlos Soler (elf Tore und fünf Vorlagen) sowie José Gayà (zwei Tore und fünf Vorlagen) haben sich durch ihre Scorer-Werte in Position gebracht, müssen aber erst mal auf weitere Inhalte hoffen.

Der Release der Spezialkarten zur spanischen Eliteklasse erfolgt am Freitagabend um 19 Uhr. Das nächste TOTS dürfte am kommenden Sonntag der Liga Portugal Bwin gelten, am 27. Mai folgt die französische Ligue 1. Als letzte der fünf großen europäischen Spielklassen erhält die italienische Serie A am 3. Juni ihr TOTS.