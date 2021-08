FIFA 22 Pro Clubs: Modus wird um Frauenfußball erweitert

Auch EA bringt den Frauenfußball ins Spiel. Ein bisschen jedenfalls. Außer weiblichen Pros erwartet Fans des Modus wie immer wenig Neues, dafür aber ein potenziell spielveränderndes Feature.

Auch in Pro Clubs sind nun Spielerinnen enthalten. EA SPORTS

"Wir sind sehr glücklich darüber, weibliche Pros im FIFA 22 Pro Club Modus einzuführen", gab Delaney Leatherdale, Lead Producer des Multiplayer-Modus, bekannt. Erstmals gab es Frauenfußball, in Form von Nationalmannschaften, in FIFA 16. Jetzt sind sie auch in Pro Clubs angekommen. Leatherdale erklärte außerdem, dass Fans "viele weitere Änderungen im Klub-Design" erwarten dürfen.

In Pro Clubs erstellt jeder Spieler seinen individuellen Profi und steuert diesen - und nur diesen - auf dem virtuellen Feld.

Insgesamt können also 22 FIFA-Spieler an einer Partie teilnehmen. Der Modus erfordert zusätzlich zu viel Geschicklichkeit auch gute Absprache mit den eigenen Teamkollegen. Schließlich sollte ein Innenverteidiger in der Defensive für Stabilität sorgen und keine ständigen Alleingänge starten. Ein Stürmer dagegen muss darauf achten, nicht im Abseits zu verweilen und die Torchancen, die sich bieten, zu verwerten.

Weibliche Pros und Perks als größte Neuerung

Außer weiblichen Pros bekommen die Spieler neue Optionen in der Anpassung des Umfeldes. Zusätzlich zu gesonderten Rasenmustern und verschiedenen Fangesängen ist es obendrein möglich, das Stadion mit unterschiedlichen Tribünen besser an die eigene Wunschvorstellung anzupassen. Auch der Ball kann jetzt verändert werden. Diese Features sind allerdings in anderen Modi bereits enthalten. Innovation bieten daher vor allem die Perks.

Der Skill-Baum, in dem Spieler Eigenschaften wie Passen, Schießen oder Tempo anpassen können, wurde nun noch um wählbare Perks erweitert. Das sind Vorteile, die im Perks-Menü freigespielt werden. Maximal drei Perks sind gleichzeitig wählbar.

Ein Perk ist beispielsweise der Assist-Streak, der nach einer Vorlage die Pass-Werte für 15 Ingame-Minuten erhöht. Andere Perks werden Standards verbessern, oder sorgen für eine gesteigerte Defensiv-Leistung. Die Pro-Clubs Spieler können dadurch "noch spezifischer auf dem Platz agieren", so Leatherdale.

Neue Spielerentwicklung durch Leveln

Auch in Sachen Entwicklung gibt es in Pro Clubs eine Überarbeitung. Die Gesamtstärke des eigenen Profis wird über das Verteilen der Skillpunkte festgelegt. Diese werden wiederum durch gute Leistungen in Partien erhalten.

Ein neues Levelsystem sorgt für "noch mehr Kontrolle" bei der Attributverteilung. Wie genau das im fertigen Spiel aussehen wird ist allerdings noch nicht bekannt.

Ein wenig enttäuschend kommen die Einstellungen für Trikots daher. Hier gibt es lediglich die neue Option, Rückennummern und Namen farblich zu gestalten. Neue Muster sucht man derweil vergebens.

Positiv zu erwähnen ist die Spielersuche. Dadurch lassen sich Mitspieler leichter finden und dank der detaillierteren Heatmap, kann nach Spielende außerdem analysiert werden, wer seinen Job gut erledigt und positionsgetreues Verhalten an den Tag gelegt hat.

Pro Clubs wird durch die optimierten Stellschrauben sicherlich ein wenig verbessert. Die große Revolution beschert EA dem Modus jedoch nicht.

