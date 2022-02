FIFA 22: Nicht Messi, nicht Mbappé - Cancelo ist TOTY-Spitze

Das TOTY hat etliche offensichtliche Spitzen-Objekte in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) gespült - die vielleicht beste Karte ist einem Underdog zuteilgeworden.

Ein Mannschaftsteil fällt im Team of the Year (TOTY) in Sachen Overall-Rating augenscheinlich ab: Die beiden Außenverteidigerpositionen. Während die vier Angreifer im Durchschnitt eine Gesamtwertung von 97,5 haben, liegen die drei Mittelfeldspieler (96,33) und die beiden Innenverteidiger (96) nur knapp darunter.

Deutlich schlechter steht es dagegen um den Rechts- und Linksverteidiger. Diese kommen auf eine gemeinsame Wertung von 93,5.

Achraf Hakimi ist mit 93 Zählern der oberflächlich schwächste TOTY-Spieler, Joao Cancelo folgt mit 94 Punkten. Gerade der portugiesische Linksverteidiger, der bei Manchester City regelmäßig auch auf der rechten Seite agiert, wird damit aber massiv unter Wert verkauft. Cancelo ist tatsächlich das wohl attraktivste Objekt im TOTY.

85er-Schuss als Schlusslicht der Attribute

Der Vertrag des 27-Jährigen bei den "Citizens" wurde erst vor wenigen Tagen bis 2027 verlängert, Coach Pep Guardiola weiß um die Bedeutung seines Abwehrmanns. Besonders die Vielseitigkeit Cancelos wird nicht nur auf der Insel wertgeschätzt und gefürchtet. Ebenjene Variabilität ist auch in FUT 22 beeindruckend.

Unter den Grundattributen befinden sich mit Tempo (95), Dribbling (93), Pass (91) und Defensive (90) gleich vier Werte, die die 90er-Marke knacken. Die Physis (87) fällt leicht ab, der Schuss (85) bildet das Schlusslicht - für einen Außenverteidiger keine überraschende Verteilung. Doch selbst der Schuss ist stärker, als es den Anschein hat.

Flexibler als jeder andere TOTY-Spieler

Massiv heruntergezogen wird das Attribut durch die Werte für Elfmeter (55) und Volleys (74), selbst der Abschluss (81) zieht noch in den 80er-Bereich ein. Die Flexibilität, die Cancelos TOTY-Karte in FUT 22 an den Tag legt, ist inzwischen auch den Spielern aufgefallen. Der Portugiese wird virtuell auf fast allen Positionen eingesetzt.

Ob - wie vorgesehen - auf den defensiven Außenbahnen, in der Abwehrzentrale, im Mittelfeld, den offensiven Flügeln oder sogar als Mittelstürmer. Cancelo brilliert in sämtlichen Rollen, die ihm zugeschrieben werden können. Selbiges kann von Kylian Mbappé oder Lionel Messi nicht behauptet werden.

Nicht mal ein Fünftel der CR7-Kosten

Cancelo kann aber noch einen anderen entscheidenden Vorteil sein Eigen nennen: Der Defensivspezialist der "Skyblues" ist verhältnismäßig kostengünstig zu erwerben. Mit einem Marktwert zwischen 810.000 und 890.000 Coins an den Konsolen ist er nach Hakimi und Gianluigi Donnarumma der drittbilligste TOTY-Spieler.

Dass dieser Preis dennoch eine große Hürde für die meisten FUT-Fans darstellt, ist offenkundig. Vergleichbar mit etwa Cristiano Ronaldo (rund 5,2 Millionen Münzen) als 12. Mann oder Kylian Mbappé (rund 5,03 Millionen Münzen) ist diese aber nicht. Cancelo dürfte im weiteren Saisonverlauf einen dominanten Einfluss auf die Meta haben.

