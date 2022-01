FIFA 22: Live-Tuning-Update 3 schwächt und stärkt Keeper

EA SPORTS lässt in FIFA 22 das dritte Live-Tuning-Update auf das vierte Title-Update folgen, die Effizienz der virtuellen Torhüter wird angepasst.

Der letzte ausgewachsene Patch für den aktuellen FIFA-Ableger ist am 12. Januar für PC-Nutzer erschienen, auf den Konsolen wurde erst vor zwei Tagen implementiert. Vollständig scheint Title-Update 4 allerdings nicht gewesen zu sein, EA SPORTS justierte schon in der Nacht auf Donnerstag nach und veröffentlichte das dritte Live-Tuning-Update.

Mithilfe des Live-Tuning-Tools kann der Entwickler auch außerhalb großer und aufwendiger Title-Updates einige Gameplay-Anpassungen vornehmen - schon acht Tage später wirkt allerdings zumindest, als hätte EA SPORTS zuletzt nicht sauber gearbeitet. Dabei war das Objekt des neuen Live-Tuning-Updates schon im vierten Patch behandelt worden: die Torhüter.

Abwehrchancen für verschiedene Distanzen

Zum Jahresbeginn waren die Keeper noch mit Verbesserungen für diverse Spielsituationen versehen worden, nun folgt auch eine Abschwächung. EA SPORTS fokussiert sich bei den Maßnahmen auf die Distanz, aus der auf das Tor der Schlussmänner geschossen wird. Bei 6,1 Meter oder weniger wird deren Effizienz reduziert - zuvor waren schnelle Reflexe zu oft vorgekommen.

Andererseits wird die Effizienz der Torhüter erhöht, falls der Abschluss zwischen 9,8 und 11,2 Metern abgegeben wird. Aus dieser Entfernung seien zuvor zu viele haltbare Bälle im Gehäuse eingeschlagen.

Der Entwickler betont zwar explizit, dass aus dieser Distanz weiterhin Treffer erzielt werden können, die Keeper aber vermehrt parieren werden.

Live-Tuning-Update 3 ist verfügbar für die FIFA 22-Versionen von PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Origin und Steam) sowie Stadia. In Kombination mit Title-Update 4 ist in den kommenden Tagen und Wochen nicht unbedingt mit weiteren großen Änderungen zu rechnen.

