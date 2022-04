FIFA 22: Lewandowski und Nkunku - TOTS-Prediction zur Bundesliga

Das Bundesliga-TOTS wird Ende April für FIFA 22 Ultimate Team (FUT) gewählt, in unserer Prediction spielt der FC Bayern München eine überraschend kleine Rolle.

Robert Lewandowski sollte auch in FIFA 22 für das Bundesliga-TOTS gesetzt sein. EA SPORTS

Der deutsche Rekordmeister kann den zehnten Bundesliga-Titel in Folge schon am Wochenende gegen Borussia Dortmund perfekt machen. Diese beeindruckende Serie täuscht jedoch nicht über die ansonsten enttäuschende Saison der Münchener hinweg - die übliche Bayern-Dominanz bildet unsere TOTS-Prediction nicht ab.

Wir wagen uns an eine Voraussage der Spezialkarten für die FUT 22-Packs, die am 13. Mai erscheinen sollen. Anhand der sportlichen Leistungen sind nicht unbedingt mehr als drei oder vier FCB-Profis im Bundesliga-TOTS zu erwarten. EA SPORTS könnte diese Anzahl zugunsten des Umsatzes aber natürlich aufstocken.

Torgefährliche Außen, Süle trotzt FCB-Abgang

Tor: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Der Schweizer überzeugte nach seiner sagenhaften Europameisterschaft im Sommer auch in der Bundesliga-Saison 2021/22. Seine kicker-Noten ergeben zwar "nur" den drittbesten Schnitt aller Keeper, Manuel Riemann und Marvin Schwäbe dürften aufgrund ihrer begrenzten FUT-Attraktivität aber eher ignoriert werden.

Alternativen: Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Manuel Riemann (VfL Bochum)

Außenverteidiger: David Raum (TSG Hoffenheim), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt)

Notenbester Außenverteidiger der Bundesliga ist trotz dreimonatiger Ausfallzeit Alphonso Davies - gerade hinsichtlich seiner Scorer-Werte ist der Bayern-Sprinter aber nicht favorisiert. Raum (drei Tore und zehn Vorlagen) sowie Kostic (vier Tore und acht Vorlagen) wiederum glänzten dank ihres ausgeprägten Offensivsinns.

Alternativen: Alphonso Davies (FC Bayern München), Christian Günter (SC Freiburg)

Innenverteidiger: Niklas Süle (FC Bayern München), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg)

Schlotterbeck ist mit Abstand bestbewerteter Innenverteidiger der Bundesliga, sein kicker-Notenschnitt liegt bei 2,63. Weitere Argumente sollte der Neu-Nationalspieler eigentlich nicht benötigen, um zumindest im Voting eine Rolle zu spielen. Süle und Gvardiol sind dagegen etwas weniger offensichtliche TOTS-Kandidaten.

Beide wussten in der laufenden Saison dennoch zu gefallen: Der Noch-Bayern-Profi unterstrich, warum sich die Münchener mit seinem Sommerabgang womöglich keinen Gefallen getan haben. Gvardiol wiederum hat sich auf Anhieb in Leipzig etabliert, Robustheit und starkes Aufbauspiel stechen beim jungen Kroaten hervor.

Alternativen: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Willi Orban (RB Leipzig)

Grifo fehlt die Lobby, Schick als Silva-Ersatz?

Zentrales Mittelfeld: Christopher Nkunku (RB Leipzig), Konrad Laimer (RB Leipzig), Thomas Müller (FC Bayern München), Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Alles andere als Nkunku im Bundesliga-TOTS wäre eine Überraschung - und unverständlich. Der Franzose ist mit großartigen 17 Treffern und 16 Vorlagen zweitbester Scorer im deutschen Oberhaus. Teamkollege Laimer liefert dazu den Antrieb aus dem defensiveren Mittelfeld, vier Tore stehen auch für ihn schon zu Buche.

Um bei den Statistiken zu bleiben: Müller hat seinen Mannschaftskameraden bereits 19 Treffer aufgelegt, drei Assists trennen ihn noch von der Einstellung des Rekords. Wirtz verpasst verletzt zwar die letzten Wochen und Monate der Spielzeit, konnte zuvor sein enormes Potenzial jedoch konstant unter Beweis stellen.

Alternativen: Joshua Kimmich (FC Bayern München), Marco Reus (Borussia Dortmund)

Offensive Flügel: Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen), Leroy Sané (FC Bayern München)

Angesichts der kicker-Noten müsste eigentlich Vincenzo Grifo ins Bundesliga-TOTS rücken - der Freiburger besitzt innerhalb der FUT-Community allerdings eine überschaubare Lobby. Wir setzen daher auf Diaby (zwölf Tore und zehn Vorlagen) sowie Sané (sieben Tore und sieben Vorlagen) und sein neues Defensivengagement.

Alternativen: Vincenzo Grifo (SC Freiburg), Serge Gnabry (FC Bayern München)

Angreifer: Robert Lewandowski (FC Bayern München), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen)

Seine eigene Bestmarke aus 2020/21 wird Lewandowski wohl nicht mehr übertreffen, mit 32 Saisontoren führt der Pole die Torschützenliste trotzdem unangefochten an. An seiner Seite wird im Bundesliga-TOTS - wie schon in FIFA 21 - voraussichtlich BVB-Juwel Haaland stehen, der mit 18 Toren und acht Assists drittbester Scorer ist.

Unserer Einschätzung nach ändert sich nur der dritte Angreifer: Im vergangenen Ableger hatte André Silva den Sprung ins Bundesliga-TOTS geschafft, in FUT 22 prognostizieren wir den Leverkusener Schick. In bislang nur 23 Partien gelangen dem Tschechen hervorragende 20 Treffer, immerhin viermal legte er zudem vor.

Alternativen: Anthony Modeste (1. FC Köln), Taiwo Awoniyi (Union Berlin)