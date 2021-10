FIFA 22 Karriere: Die Transferbudgets der Bundesliga

Die Karriere ist in der FIFA-Reihe gleich hinter Ultimate Team der beliebteste Modus unter Fans. Die besten Scouts und größten Stars zu verpflichten ist kostspielig: Wie sieht es mit dem Festgeldkonto der Bundesligisten aus?

Auch in FIFA 22 kann der Einstieg in eine Karriere für etliche Stunden Spielspaß sorgen. Mit dem Job an der Seitenlinie beim eigenen Lieblingsverein, geht obendrein noch die anspruchsvolle Aufgabe des Managers einher. Spielerverträge müssen verlängert und Mitarbeiter für die Scouting-Abteilung verpflichtet werden. Den Löwenanteil des Transferbudgets verschlingen aber selbstredend die Ausgaben für Neuzugänge.

Beim eigens erstellten Verein, ist ein Budget von bis zu einer Milliarde Euro möglich - selbst die reichsten Klubs in FIFA können da bei weitem nicht mithalten. Mit den 18 realen Teams aus dem deutschen Oberhaus muss im Vergleich zu dieser Summe ordentlich gewirtschaftet werden. Das gilt dann selbst für den FC Bayern München, dem Spitzenreiter in der Bundesliga-Geldtabelle.

Hertha und RB verdrängen den BVB - Aufsteiger kämpfen ums Überleben

Der Rekordmeister startet mit etwas mehr als 115 Millionen Euro. Damit haben die Münchner etwas weniger Geld als im Vorjahr. Dahinter taucht die Hertha aus Berlin auf. Dank Investor Lars Windhorst rangieren die Hauptstädter mit 71 Millionen Euro auf dem 2. Platz und verdrängen Borussia Dortmund. Für Schwarz-Gelb geht es in FIFA 22 aber noch einen Rang nach hinten, denn RB Leipzig folgt der Hertha mit 68 Millionen Euro. Ein neuer Manager verfügt beim BVB über etwa 63 Millionen Euro.

Bayer Leverkusen (46 Mio. €) und der VfL Wolfsburg (41 Mio. €) führen das Mittelfeld vor der TSG Hoffenheim (34 Mio. €), Borussia Mönchengladbach (25 Mio. €), Eintracht Frankfurt (21 Mio. €) und dem VfB Stuttgart (20 Mio. €) an.

Einige Zweitliga-Klubs auf Erstliga-Niveau

Sparsamer agieren müssen der SC Freiburg (16 Mio. €) und der 1. FC Köln (14 Mio. €) - gleichauf liegen Union Berlin und der 1. FSV Mainz 05. Die Eisernen haben wie die Mainzer in etwa 11 Millionen Euro auf dem Konto. Der FC Augsburg (10 Mio. €) bildet den finanziellen Nicht-Absteiger der Tabelle.

Ganz kleine Brötchen werden bei der Arminia aus Bielefeld gebacken. Mit knappen 6,5 Millionen Euro heißt es haushalten, statt prassen. Wer eine richtige Herausforderung sucht, der kann mit den Aufsteigern die Liga rocken. Der VfL Bochum hat magere 4,2 Millionen Euro, die SpVgg Greuther Fürth sogar nur 3,6 Millionen Euro. Das reicht kaum, um die Mannschaft zu verstärken. Seltenst gab es eine so enorme Kluft zwischen Primus (Bayern) und Schlusslicht (Fürth) in der Etat-Aufstellung.

Zum Vergleich: Lediglich fünf Teams in der 2. Bundesliga haben weniger Transferbudget als die Kleeblätter. Finanzkräftigste Vereine sind dort der FC Schalke 04 und Hannover 96 mit 18 Millionen, der Hamburger SV mit 11 Millionen und der SV Werder Bremen mit 10 Millionen Euro.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.

Lukas Scherbaum