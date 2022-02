FIFA 22: Große Debatte um Patch, 'MoAuba' und "Gejammer"

Der zweite FGS-Qualifier vom Wochenende hat eine große Debatte um den jüngsten FIFA 22-Patch losgetreten - aber auch um die Beschwerdekultur in der Szene.

'MoAuba' hat massive Kritik an FIFA 22 und dem jüngsten Patch geübt. Getty Images for DFB

Auf dem Papier hatte Title-Update 5 nur eine einzige Änderung geliefert: Die Chance, dass ein Spieler nach erfolgreichem Abfangen oder Block eines Flachpasses in Ballbesitz bleibt, wurde erhöht. In der Realität scheint der Patch, der erst am 8. Februar für die Konsolen veröffentlicht wurde, aber weitreichenderen Einfluss auf FIFA 22 zu haben.

Auf der großen eSport-Bühne wurde das neue Gameplay erstmals am vergangenen Wochenende im Rahmen von FGS-Qualifier 2 offenbart. Noch während der beiden Turniertage meldeten sich etliche Profis, aber auch Amateure in den sozialen Netzwerken zu Wort - ihr Urteil zum neuen Patch fiel teilweise verheerend aus.

'MoAuba': "Aber es war alles umsonst"

Das Title-Update soll FIFA 22 beerdigt haben, der aktuelle EA-Ableger sei kaum mehr spielbar. Aus dem Profilager brüllte der immer noch amtierende Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous mit am lautesten: "Ich habe viel trainiert, aber es war alles umsonst, weil zwei Tage vor dem Turnier ein Patch rauskommt, der wieder alles anders macht."

Der Mann vom FOKUS CLAN nahm kein Blatt vor den Mund. Zurzeit sei es "sehr hart, FIFA-eSportler zu sein - bei einem Spiel, das du nicht trainieren kannst". Als Fazit hatte der 25-Jährige eine echte Abrechnung mit dem EA-Titel parat: "Ich glaube, dass FIFA 22 das einzige Spiel aller Zeiten sein wird, das kein einziger Profi der Welt feiert."

Ausreden für schwaches Abschneiden?

Selbst die Community stellte allerdings in den Kommentaren schon heraus, dass sich 'MoAuba' seit seinem WM-Titel 2019 über jeden FIFA-Ableger massiv beschwert hatte. Harkous ist nicht der einzige Profi, der sich rund um den FGS-Qualifier unzufrieden zeigte. Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes etwa hatte FIFA 22 als "rigged" bezeichnet.

Die massive Kritikwelle rief aber auch eine Gegenreaktion hervor: Einige Akteure der eSport-Szene empfanden die Beschwerden als überzogen und interpretierten sie als Ausreden für sportliches Versagen. Schließlich seien ja alle Profis unter denselben Voraussetzungen im FGS-Qualifier angetreten.

'Dr. Erhano' sieht Grenzen überschritten

"Ihr müsst kein eSportler sein und könnt auch einem anderen Job nachgehen. Keiner zwingt euch!", twitterte etwa Dennis Krüger, eFootball-Projektleiter bei Hertha BSC. Auch Ex-Profi und kicker eSport-Kolumnist Erhan 'Dr. Erhano' Kayman äußerte eine deutliche Meinung: "Das Nervigste an den Qualifiern ist das Gejammer und Geweine der Spieler."

Und der Experte legte noch nach: "Was ich hier teilweise lese, überschreitet sämtliche Grenzen." Dabei lässt 'Dr. Erhano' nicht unerwähnt, dass er während seiner eSport-Karriere selbst oftmals Kritik an den FIFA-Spielen geübt hatte. Das aktuelle Ausmaß scheint ihm aber zu viel zu sein - offizielle Statements von EA SPORTS blieben wie üblich aus.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.