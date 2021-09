FIFA 22: eSport-Saison fußt auf drei Säulen

Der Fahrplan für die kompetitive FIFA-22-Saison auf oberstem Level ist veröffentlicht, strukturell nehmen die Veranstalter kaum Änderungen vor.

Fast alles bleibt im FIFA-eSport beim Alten, EA SPORTS und die FIFA verzichten für die kompetitive Saison im neuen Ableger auf allzu große Innovationen. Eine nachvollziehbare Entscheidung vor dem Hintergrund, dass sowohl der FIFAe World Cup als auch der FIFAe Nations Cup in diesem Jahr erneut kurzfristig der Corona-Pandemie zum Opfer fielen.

Als zwei der drei Höhepunkte der kommenden Spielzeit sollen diese beiden Wettbewerbe auch in FIFA 22 dienen, von Ankündigungen großer Offline-Events sieht EA SPORTS zunächst nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre ab. Das Grundgerüst der eSport-Saison ist wieder an denselben drei Säulen befestigt: der FIFAe Nations Series, der FIFAe Club Series und der FIFA Global Series.

Neue FUT-2vs2-Cups

Die FIFA 22 Global Series (FGS) ebnet den Weg zum FIFAe World Cup 2022, in dessen Rahmen ein neuer Weltmeister gekürt werden soll - Mohammed 'MoAuba' Harkous verteidigte seinen 2019 errungenen Titel zuletzt zweimal in Folge kampflos. Die FGS sieht anfänglich Online-Turniere in zehn globalen Regionen vor, die im traditionellen 1vs1-Format ausgetragen werden. Die Qualifikation beginnt am 27. November, die Registrierung zur Teilnahme öffnet bereits am 4. Oktober.

Darüber hinaus erhalten die FIFA 22-Spieler über mehr als 30 offizielle Ligapartner - darunter natürlich auch die Bundesliga respektive das Pendant der Virtual Bundesliga - in den jeweiligen Ländern die Möglichkeit, reale Klubs zu repräsentieren. Dies können sie auch bei der FIFAe Club Series, die ebenfalls im November an den Start geht. Neu sind hierbei die 2vs2-Pokale: Der FUT Team of the Year Cup und der FUT Team of the Season Cup pflastern den Weg zum FIFAe Club World Cup 2022. Die Registrierung beginnt am 5. Oktober wie üblich auf fifa.gg.

Normalität statt Revolution

Abschließend kehrt auch der Länderwettstreit der FIFAe Nations Series zurück: Über FIFAe Nations Qualifiers und die FIFAe Nations Playoffs können sich die besten nationalen Auswahlspieler für den FIFAe Nations Cup 2022 qualifizieren. Alle drei Final-Highlights (Club World Cup, World Cup und Nations Cup) sollen im Sommer 2022 stattfinden. Zumindest die Zone Finals des globalen Vereinswettbewerbs waren in FIFA 21 noch Ende Februar vonstattengegangen.

Für einen lockeren Auftakt, ehe Ehrgeiz und Eifer übernehmen, sorgt EA SPORTS mit zwei Show-Veranstaltungen: Am 30. September tritt Team Soccer World Aid XI beim eSoccer Aid for UNICEF ft. FIFA 22 im Rahmen von Twitch Rivals gegen Team England an. Drei Wochen später - am 21. Oktober - erfolgt die FIFA 22 Challenge mit Top-Botschaftern von Team adidas und Team EA SPORTS.

Informationen zu Preisgeldern, die in der Vergangenheit auch stets Thema innerhalb der eSport-Community waren, wurden noch keine geteilt. Grundsätzlich halten EA und die FIFA an ihrem bewährten Konzept fest und hoffen darauf, es 2021/22 auch vollständig umsetzen zu können. Die Revolution des kompetitiven FIFA-Spielens bleibt aus, in Zeiten der steigenden Impfquoten und Lockerungen wollen die Veranstalter offenbar erst mal zur geordneten Normalität zurückkehren.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.