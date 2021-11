FIFA 22: eChampions League-Saison mit Live-Events geplant

Auch die eChampions League startet mit FIFA 22 in eine neue Saison, der Startschuss fällt im Dezember im Rahmen der Online Qualifiers.

Die neue Saison in der eChampions League (eCL) steht in den Startlöchern, nach den verkürzten Formaten in den vergangenen beiden Jahren dürfen sich Spieler und Fans in FIFA 22 wieder auf ein ausgedehntes Turnier über mehrere Monate freuen.

Die grundsätzlichen Modifikationen insbesondere aus der Vorsaison werden allerdings mit in die neue Runde genommen: Weiterhin und anders als im Premierenjahr 2019 steht die Teilnahme nur Spielern aus Europa offen, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Außerdem wird die eCL erneut nur an der PlayStation ausgetragen.

Derweil hofft EA SPORTS auf die Rückkehr von Offline-Veranstaltungen: "In dieser Saison freuen wir uns (sofern es die Umstände zulassen) darauf, wieder mit den Live-Events loszulegen und den bislang größten Wettkampf um die Krone von Europa zu erleben", schreibt der Publisher in einem am Donnerstag veröffentlichten Statement. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte die eCL coronabedingt ausschließlich online stattgefunden.

eCL-Finale am 27. Mai 2022

Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, die am Ende der ersten Saison in FUT Division Rivals und somit am 11. November 2021 an der Spitze der PlayStation-Rangliste mitmischen. Die 256 besten Global-Series-Spieler der jeweiligen europäischen Region (West, Iberia & Benelux, Germany & Austria, Nordics & East) können in der Qualifikation starten. Die sogenannten eCL Online Qualifiers werden am 4. und 5. Dezember im Schweizer System mit anschließender Elimination-Phase ausgetragen.

Die besten 64 Spieler rücken daraufhin in die Gruppenphase vor, die für den 19. und 20. Februar 2022 angesetzt ist. Die zwei Gruppen werden erneut nach regionalen Gesichtspunkten unterteilt, deutsche Spieler starten in der Gruppe für Central & Eastern Europe. Die jeweils 16 besten Spieler treten am 23. und 24. April in der K.o.-Phase in einem Double-Elimination-Bracket an und spielen, bis nur noch acht übrig sind.

Dieses Oktett kämpft schließlich am 27. Mai 2022 im Finale um den Titel sowie um das Siegerpreisgeld in Höhe von 75.000 US-Dollar. Insgesamt wartet bei der eCL ein Preisgeldpool von mehr als 280.000 US-Dollar. Sowohl Gruppenphase als auch K.o.-Phase und das Finale werden live auf Twitch und YouTube gestreamt.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.