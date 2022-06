FIFA 22: Deutsches TOTS-Duo für Rest der Welt und MLS

Die TOTS für den Rest der Welt und die Major League Soccer (MLS) leiten das Promo-Ende in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) unter doppelter deutscher Beteiligung ein.

Mit dem TOTS der Serie A ist am vergangenen Freitag die letzte Auswahl einer großen europäischen Liga veröffentlicht worden, das anschließende Wochenende brachte erneut zwei TOTS mit sich. Im Rahmen des Rests der Welt wurden mehrere Spielklassen berücksichtigt, die keine eigene TOTS in FUT 22 besitzen.

Angeführt wird das TOTS zum Rest der Welt vom Brasilianer Oscar (Gesamtrating 95), der seit seinem Chelsea-Abgang im Januar 2017 beim chinesischen Klub Shanghai Port angestellt ist. Es folgt Rangers-Kapitän James Tavernier (94), der in der abgelaufenen Saison vor allem in der Europa League auf sich aufmerksam gemacht hat.

Narey vertritt die 2. Bundesliga

Aus deutscher Sicht hat es Khaled Narey (88) von Fortuna Düsseldorf ins TOTS zum Rest der Welt geschafft. Mit dem Aufstiegskampf hatten die ambitionierten Rheinländer als Tabellenzehnter letztlich zwar nichts zu tun, der rechte Mittelfeldspieler wusste mit acht Treffern und 15 Vorlagen dennoch zu überzeugen.

Die TOTS-Aufnahme nicht weniger verdient hätten Simon Terodde, Marvin Ducksch, Niclas Füllkrug oder Sonny Kittel. Ersterer avancierte mit 30 Toren zum Torschützenkönig, Ducksch und Füllkrug führten Werder Bremen zum Aufstieg und Kittel war mit neun Treffern sowie 17 Vorarbeiten torgefährlichster Mittelfeldspieler.

In der kommenden Spielzeit ebenfalls in der 2. Bundesliga vertreten sein wird der 1. FC Magdeburg, der in der 3. Liga die Meisterschaft feierte. Erheblichen Anteil am Titelgewinn hatte der in Frankenthal geborene Türke Baris Atik (88), der mit 19 Toren und 22 Assists zum Top-Scorer der deutschen Drittklassigkeit avancierte.

U19-Europameister im MLS-TOTS

An zweiter Ranking-Stelle des MLS-TOTS steht derweil Hany Mukhtar (94) vom Nashville SC, der U19-Europameister von 2014 war vor zweieinhalb Jahren aus Dänemark in die USA gewechselt. Übertroffen wird das frühere Hertha-Juwel lediglich vom Spanier Carles Gil (95) von New England Revolution.

Nach Gesamtbewertungen folgen der Argentinier Valentin Castellanos (93) vom New York City FC, der Brasilianer Joao Paulo (92) von den Seattle Sounders, der Schotte Johnny Russell (91) von Kansas City und Mukhtar-Teamkollege Walker Zimmerman (91), der stärkste US-Amerikaner im MLS-TOTS in FUT 22.

"Ultimatives" TOTS rundet ab

Das letzte TOTS der diesjährigen Promo erscheint am kommenden Freitag, in der "ultimativen" Auswahl werden die besten Spezialkarten aller TOTS noch mal zur Verfügung gestellt. Im Anschluss ist mit einer Sommer-Aktion zu rechnen, offizielle Informationen vonseiten des Entwicklers EA SPORTS gibt es noch nicht.