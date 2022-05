FIFA 22: Deutscher ganz oben im Jupiler Pro League-TOTS

EA SPORTS hat am Wochenende die beiden TOTS der türkischen Süper Lig und der belgischen Jupiler Pro League in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) veröffentlicht.

Auf das Team of the Season (TOTS) der Ligue 1 folgten am Wochenende gleich zwei Auswahlen kleinerer Ligen. Den Anfang machte am Samstag die türkische Süper Lig, die mit Trabzonspor erstmals seit 2010 einen Meister hervorbrachte, der nicht aus Istanbul kommt - einen völlig verdienten zudem.

Trabzonspor wies nach 38 Spieltagen einen Vorsprung von acht Punkten gegenüber dem Tabellenzweiten Fenerbahce auf. Diese Überlegenheit spiegelt sich auch im Süper Lig-TOTS für FUT 22 wider: Der Titelträger stellt vier der elf von EA SPORTS präsentierten Objekte des türkischen Oberhauses.

Trabzonspor mit TOTS-Quartett

Marek Hamsik (94), Edin Visca (93), Anthony Nwakaeme (92) und Ugurcan Cakir (88) haben den Sprung ins Süper Lig-TOTS geschafft. Einzig sonst mehrfach vertretenes Team ist Vizemeister Fenerbahce mit Miha Zajc (90) und Kim-jae Min (89), zu den weiteren Highlights zählt der Italiener Mario Balotelli (92).

Der frühere Nationalstürmer von Adana Demirspor war mit 18 Treffern zweittorgefährlichster Angreifer der abgelaufenen Saison. Interessant ist zudem der einzige Deutsche im TOTS: Onur Bulut von Kayserispor hat eine Spezialkarte erhalten, er stand früher unter anderem beim SC Freiburg und VfL Bochum unter Vertrag.

Undav an der Jupiler Pro-Spitze

Abgeschlossen wurde die Woche am Sonntagabend durch das TOTS der belgischen Jupiler Pro League, das sogar einen deutschen Stürmer an der Spitze vorsieht: Deniz Undav (94). Der 25-Jährige, der bis 2020 noch beim SV Meppen in der 3. Liga aktiv war, hat sich mit 25 Treffern den ersten Platz der Torschützenliste gesichert.

Wie Undav spielt auch Christian Burgess (89) beim Überraschungsmeister Royal Union Saint-Gilloise, der somit numerisch an der Spitze des Jupiler Pro League-TOTS steht. Ebenfalls doppelt vertreten sind der Abschlusszweite FC Brügge und der KRC Genk, der die Saison nur auf dem achten Platz abgeschlossen hatte.

Duos aus Brügge und Genk

Die Brügge-Profis Hans Vanaken (93) und Charles de Ketelaere (92) sowie die Genk-Spieler Junya Ito (92) und Daniel Munoz (91) sind nach Undav die bestbewerteten Objekte im TOTS der belgischen Eliteklasse. Nicht berücksichtigt wurden die drei starken Scorer Michael Frey, Tarik Tissoudali und Bayern-Leihe Joshua Zirkzee.

Die nächste Station der FUT-22-Promo ist am 3. Juni die Serie A - die letzte europäische Top-Liga, die ein TOTS erhält. Am darauffolgenden Wochenende dürften die Auswahlen für den "Rest der Welt" und die US-amerikanische Major League Soccer (MLS) erscheinen, ehe die letzte Woche des Großereignisses anbricht.