FIFA 22: Bundesliga-Verteidiger im Tempo-Rausch

In FIFA 22 Ultimate Team (FUT) werden zahlreiche Starter-Teams mit Bundesliga-Defensiven zu sehen sein - das liegt hauptsächlich am hohen Tempo vieler Spieler.

Schnell, schneller, Bundesliga-Verteidiger in FUT 22 - Davies & Co. besitzen rasantes Tempo. EA SPORTS

In den sozialen Netzwerken stellen etliche Fans und Content Creator schon seit Tagen ihre Vorschläge für Starter-Teams in FUT 22 vor. Die meisten Ratings der Spieler aus den großen Ligen sind inzwischen bekannt, EA SPORTS selbst hat eine Top 1000-Datenbank veröffentlicht. Am Mittwochabend - wohl um 19 Uhr - werden der Early Access für EA Play-Abonnenten eröffnet und die neue Saison endgültig eingeläutet.

Auffällig ist in diversen anvisierten Starter-Teams eine gewisse Bundesliga-Lastigkeit, besonders für die Defensive. Die Begründung liegt beim genaueren Blick auf die jeweiligen Karten auf der Hand: Viele Verteidiger aus Deutschlands höchster Spielklasse verfügen zum FUT 22-Auftakt bereits über eine enorme Geschwindigkeit. 16 Basis-Karten weisen 85 oder mehr Punkte beim Tempo auf.

Fünf Bundesliga-Innenverteidiger in Top 10

Mit einem großen Upgrade versehen wird Jeremiah St. Juste vom 1. FSV Mainz 05, der im Vergleich zu FIFA 21 um sechs Zähler auf 91 zulegt. Er ist somit vorerst nicht nur schnellster Innenverteidiger der Bundesliga, sondern sogar weltweit. Allein in den Top 10 dieser Kategorie befinden sich mit Maxence Lacroix (88), Maxim Leitsch (87), Lukas Klünter (86) und Lukas Klostermann (85) noch vier weitere Bundesliga-Profis.

Ebenfalls mit einer ordentlichen Geschwindigkeit versehen sind Dayot Upamecano (81) und Manuel Akanji (81), die zudem mit jeweils 81 Punkten als Defensiv-Wert überzeugen. Noch höher ist die defensive Tempo-Dichte in der Bundesliga natürlich auf den Außenbahnen: Alphonso Davies (96) ist zweitschnellste Gold-Karte nach Kylian Mbappé (97), auch Paulo Otavio (91) und Jeremie Frimpong (91) knacken die 90er-Marke.

Wolfsburg mit ganzer Tempo-Viererkette

Spitzenreiter hinsichtlich des Defensivtempos ist der VfL Wolfsburg, der neben Otavio (91) und Lacroix (88) mit Jerome Roussillon (88) und Kevin Mbabu (88) noch zwei Verteidiger im hohen 80er-Bereich besitzt. Um eine starke Chemie in der Hintermannschaft herzustellen, bietet sich somit eine Kombination aus Bundesliga-Abwehrspielern an. Die vielversprechenden Kandidaten stehen schon Schlange, allzu teuer dürften gerade St. Juste oder Lacroix in FUT 22 zunächst nicht werden.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.