FIFA 22: Bongard wird aus Gladbach-Kader und Packs entfernt

EA SPORTS reagiert auf den tragischen Unfalltod des Jordi Bongard und wird ihn aus dem Gladbach-Kader und den Packs von FIFA 22 Ultimate Team (FUT) entfernen.

Borussia Mönchengladbach war am Donnerstagmittag mit der traurigen Nachricht vom Tod des U-23-Spielers Jordi Bongard an die Öffentlichkeit getreten. Der Innenverteidiger war in der Nacht zuvor bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen, er wurde nur 20 Jahre alt.

Die Fohlen zeigten sich geschockt vom Ableben des früheren deutschen U-18-Nationalspielers, Training und Pressekonferenz wurden am Donnerstag abgesagt. Bongard war nie für die erste Mannschaft der Gladbacher aufgelaufen, hatte im vergangenen Sommer aber seinen ersten Profivertrag unterzeichnet.

EAs offizielles Statement dazu. EA SPORTS

FUT-Preisspanne wird fixiert

Viele FIFA-Fans werden wohl nicht gewusst haben, dass Bongard auch auf dem virtuellen Rasen zu steuern war - EA SPORTS hatte dem Defensivmann in FIFA 22 sogar eine Bronze-Karte für FUT verliehen. Nun reagiert der Entwickler jedoch auf den Unfalltod des Borussen und entfernt ihn aus dem aktuellen Ableger.

"Um ihm ein gebührendes Andenken zu gewähren", ergreift EA SPORTS laut In-Game-Mitteilung drei Maßnahmen. Bongard wird künftig nicht mehr im Kader von Borussia Mönchengladbach aufzufinden sein, sein Bronze-Objekt wird nicht mehr aus den FUT 22-Packs zu ziehen sein und die Preisspanne auf dem Transfermarkt wird fixiert.

Im Anstoßmodus noch spielbar

Besonders Letzteres ist immer wieder vonnöten, da einige pietätlose Trader auch vor dem Tod eines Spielers nicht zurückschrecken und zu profitieren versuchen. Umgesetzt hat EA SPORTS scheinbar noch nicht alle Schritte, Bongard ist zumindest im Anstoßmodus sowohl mit den Standard-Kadern als auch den Live-Kadern noch vertreten.