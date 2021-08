FIFA 21: Keine Vorschau-Packs mehr für Promo-Inhalte?

Ist die Transparenzoffensive schon wieder vorüber? Die Vorschaufunktion ist für diverse Promo-Inhalte in FIFA 21 Ultimate Team (FUT) nicht mehr vorhanden.

Seit vergangenem Juni hat EA SPORTS die Glücksspielvorwürfe bezüglich FUT mit den Vorschau-Packs, die die Inhalte der Pakete aus dem FUT-Shop zuvor bereits preisgeben, gekontert. Doch mittlerweile sind die beliebten Previews für Promo-Inhalte größtenteils wieder verschwunden - wie will der Entwickler mit Blick auf FIFA 22 künftig vorgehen?

Der kalifornische Entwickler sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, dass es sich beim Pack-Mechanismus von FUT um Glücksspiel handeln soll. In Ländern wie den USA oder den Niederlanden wurde dies auch behördlich untermauert. Mit der Einführung von Vorschau-Packs, bei denen die Spieler noch vor dem Erwerb der Kartenpäckchen einen Blick auf deren Inhalte werfen konnten, wollte EA SPORTS der Kritik entgegentreten. Im Verlauf des Festival of FUTball-Events oder zu Beginn der FUTTIES-Promo wurden alle Packs mit der Vorschau-Option ausgestattet.

Keine Umsatzeinbußen kommuniziert

Nun scheint es eine Kehrtwende zu geben. Derzeit sind ein "Premium-Goldspieler"- sowie ein "Seltene-Mega"-Pack im FUT-Shop ohne Vorschau-Möglichkeit erhältlich, für die klassischen Bronze-, Silber- und Gold-Packs gibt es hingegen weiterhin eine Preview. Verabschiedet sich EA SPORTS bereits nach etwas mehr als zwei Monaten langsam von den neuen Packs? Dass sich die virtuellen Tüten negativ auf den Umsatz der für EA SPORTS so wichtigen FUT-Mikrotransaktionen auswirken, wurde jüngst selbst dementiert (LINK: Auch EA zufrieden: Gute Chancen auf Vorschau-Packs in FIFA 22). Umso überraschender erscheint aktuell die Entfernung der Vorschau-Packs.

Vorschau-Packs in FIFA 22?

Der bekannte Leaker 'FUTZone' will nähere Informationen kennen und berichtet via Twitter, dass es in FIFA 21 keine Vorschau-Packs mehr geben wird. Dafür soll die Option in FIFA 22 zurückkehren. Die Glücksspieldiskussion hält sowohl die Community, EA SPORTS selbst als auch die Behörden wohl weiterhin in Atem. Mit den Preview-Packs scheint der kalifornische Entwickler einen aktiven Schritt auf seine Kritiker zugegangen zu sein, nachdem das Unternehmen zuvor eigentlich jegliche Glücksspieldebatten im Keim ersticken wollte. Der anhaltende Druck von außen lässt eine Rückkehr der Vorschau-Packs ohnehin mehr als wahrscheinlich wirken. Bislang hat sich EA SPORTS zu den neuen Entwicklungen und dem Verschwinden der Option nicht geäußert.

