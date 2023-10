FIFA 20: Frauen-Bundesliga und indonesische Liga 1?

Die FIFA-Reihe hat mittlerweile eigentlich so gut wie jede wichtige Fußballiga der Welt in ihrem Portfolio. In FIFA 19 kamen so über 700 spielbare Teams zustande. Was bleibt da noch für FIFA 20? Fragt man die Community, so steht z.B. die indonesische Liga 1 hoch im Kurs. Aber auch die Frauen-Bundesliga hat Anhänger.

Mehr Frauen? Welche Ligen kommen in FIFA 20? kicker eSport