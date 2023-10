FIFA 20 weiterhin mit FIFA Points

Lootboxen und Bezahlmodelle, bei denen der Käufer nicht genau weiß, was er bekommt, wurden in diesem Jahr bei Videospielen scharf diskutiert und kritisiert. Auch die FIFA-Serie von EA SPORTS musste sich diesen Vorwürfen stellen. Wie nun bekannt wurde, wird es aber auch in FIFA 20 weiterhin FIFA Points geben, die man mit Echtgeld kaufen kann.

FIFA 20 behält die FIFA Points. amazon