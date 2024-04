FIFA 16 und der richtige Schutz vor Cheatern

In FIFA 16 gibt es hin und wieder Momente, in denen es so aussieht, als würde der Gegner nicht fair spielen. Besonders bei Turnieren, in denen es um etwas geht, sind Cheater extrem ärgerlich. Wir haben bei Entwickler EA SPORTS nachgefragt, wie man sich bei möglichen Betrugsfällen verhalten soll und an wen man sich wendet.

Ob Virtuelle Bundesliga (VBL), ESL Cup oder FIFA Interactive World Cup (FIWC) – immer, wenn es Online-Qualifikationen gibt, läuft man auch Gefahr auf einen Gegner zu treffen, der sich mit unlauteren Mitteln einen Vorteil verschaffen will. Hat man dann das Spiel verloren, ärgert man sich, weiß aber vielleicht auch nicht immer, was zu tun ist. Die Veranstalter und besonders FIFA-Entwickler EA raten daher immer, so viele Beweise wie möglich zu sammeln. Besteht ein begründeter Verdacht, dass der Gegenspieler nicht fair gespielt hat, sei es wichtig, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, erklärt uns ein Mitarbeiter des Entwicklers. "Wer hat gegen wen gespielt? Was genau ist passiert? Gibt es vielleicht Bildmaterial von dem Vorfall? Wir schauen uns jeden Fall an und entscheiden dann intern, wie wir weiter verfahren."

Besonders in der VBL und beim FIWC kommt es des Öfteren zu Anschuldigungen unter den Spielern. Für Kristian Momberger, den Betreiber der Virtuelle Bundesliga Fanpage, gibt es aktuell jedoch kaum Möglichkeiten, sich als Spieler vor Cheater zu schützen, hier müsse "EA endlich etwas unternehmen!" Für EA besteht dagegen derzeit auch keine Notwendigkeit, sich gegen Cheater zu schützen: "Uns ist zurzeit keine Cheating-Möglichkeit bekannt, die mir selbst als Spieler schadet. Entsprechend ist es auch nicht notwendig, sich besonders beim Spielen zu schützen." Ärgerlich bleiben solche Situationen dennoch. Leider gibt es momentan Spieler, die das Match zu Beginn verlassen, wenn ihnen der Gegner als zu stark erscheint. Dies sei dann zwar unschön, da man einen neuen Gegner suchen muss, negativ beeinflussen würde das die Saison des betrogenen Spielers aber nicht, da er keine Niederlage zugewiesen bekommt.

Um etwa die Virtuelle Bundesliga sicherer zu machen, gäbe es bereits Möglichkeiten, erklärt Kristian Momberger. "Wie ich EA bereits geschrieben habe, kann man IP-Sperren oder Spieler-Account-Sperren einfügen, sodass man in einer VBL-Saison nur ein Mal gegen die gleiche IP bzw. gegen den gleichen Spieler spielt. So kann man Spielmanipulationen ausschließen und die VBL wäre schon um einiges fairer!" Auf dem Papier klingt das gut, ob EA das umsetzen will bzw. kann bleibt abzuwarten. Wer aktuell einen Verdacht hat, dass der Gegenspieler unfaire Mittel angewandt hat, kann sich per Mail an kontakt@ea.com wenden.