Fiels Warnung vor dem Aufsteiger - Club drohen Ausfälle

Nach dem enttäuschenden Heimspiel gegen Schlusslicht Osnabrück wartet direkt der nächste Aufsteiger auf den 1. FC Nürnberg. Bereits am Freitagabend gastiert der Club beim SV Wehen Wiesbaden. Gut möglich, dass Trainer Cristian Fiel dabei ohne Torjäger Can Uzun auskommen muss.

Es lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit, als Kwasi Okyere Wriedt den Mittelfranken ihren zugegebenermaßen - wäre es so gekommen - schmeichelhaften Sieg noch entriss. Gegen Osnabrück lag der Club zwar zweimal in Führung, wusste diese aber beide Male nicht sauber zu verwalten und sorgte mit dem 2:2 gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten für noch größeren Unmut bei seinen Fans, die in der Vorwoche bereits ein klares 0:3 in Hannover ertragen mussten.

Entscheidung über Uzuns Einsatz am Freitag

Von der guten Leistung zum Jahresauftakt gegen Hansa Rostock war in den vergangenen Spielen nur noch wenig zu sehen. Nach seinem Doppelpack gegen die Kogge traf Can Uzun auch am letzten Samstag zweimal, droht in Wiesbaden aber auszufallen. Der erst 18-jährige Hoffnungsträger des 1. FC Nürnberg fehlte die gesamte Woche erkrankt im Trainingsbetrieb, zum Zeitpunkt der Pressekonferenz am Donnerstag war fraglich, ob der heiß umworbene Offensivakteur am Freitag spielen kann.

"Die Gesundheit geht vor", stellte sein Trainer Cristian Fiel klar. "Wenn wir nicht das Gefühl haben, dass sein körperlicher Zustand es zulässt, dann werden wir das auch nicht machen." Eine Entscheidung über einen Einsatz trifft das Trainergespann erst am Freitag.

Ohne Uzun, der mit zehn Toren und einer Vorlage einen großen Anteil an Nürnbergs 28 Punkten hat, müsste der Zweitligist andere Lösungen finden. "Wir werden versuchen den möglichen Ausfall aufzufangen und haben Vertrauen in diesen Kader." Optionen für Uzuns Ersatz könnten etwa Lukas Schleimer oder Taylan Duman sein. Ersterer scheint ob der Einsatzzeit der vorangegangenen Partien wahrscheinlicher.

Fiels Warnung vor Wiesbadens Matchplan

Insgesamt dürfte das Vorhaben eines Auswärtssiegs in Wiesbaden keinesfalls ein Leichtes werden. Schalke, der HSV und Hertha BSC unternahmen bereits denselben Versuch, fuhren allerdings allesamt entweder mit einem Remis oder sogar einer Niederlage zurück in die Heimat. "Sie verteidigen unfassbar gut. Sie stehen kompakt und schalten über ihre schnellen Spieler unfassbar gut um", warnt Fiel vor dem gefährlichen Matchplan des Gegners. "Wir müssen im Spiel mit dem Ball die Räume finden, die sie uns geben."

Einen vermeintlichen Ballast aus den Enttäuschungen gegen Hannover und Osnabrück spürt Fiel in seiner Mannschaft derweil nicht. "Die Jungs haben gut gearbeitet, wir haben viel gegen den Ball gemacht. Da müssen wir uns verbessern, weil wir da noch zu viel zulassen."

Vorsicht bei wiedergenesenem Hungbo

Einer, der beim Auswärtsauftritt wieder mit von der Partie sein könnte, ist Joseph Hungbo. Der Engländer war im Sommer an den Valznerweiher gewechselt, zog sich Mitte Oktober des vergangenen Jahres dann aber einen Teilabriss der Adduktorensehne zu und war damit bis jetzt außen vor. In dieser Woche stieg der Flügelspieler wieder komplett ins Mannschaftstraining ein.

"Das ist eine Personalie, wo man vorsichtig sein muss, weil er lange raus war." Fiel müsse demnach erst noch ein "Gefühl entwickeln", um feststellen zu können, ob es schon für einen Kaderplatz reicht oder Hungbo zunächst eine gesamte Trainingswoche absolvieren soll. "Da bin ich mit meinen Gedanken noch nicht am Ende."

Auch Okunuki fraglich

Neben Uzuns Einsatz steht auch der von Kanji Okunuki in den Sternen. Der Japaner ist ebenfalls erkältet und könnte fürs Duell am Freitag ausfallen. Begleitet wird der FCN dann von mindestens 2.300 Auswärtsfahrern. "Die Fans wissen, dass wir sie brauchen und dass sie eine Hilfe für uns sind. Natürlich wünsche ich mir, dass sie uns unterstützen, wie sie es immer tun." Beim letzten Auswärtsspiel in Hannover war ein Großteil der Fanszene dem Stadion ferngeblieben. Grund dafür war ein kurzfristiges Verbot einer zuvor angemeldeten Choreografie.

Bei allen Unklarheiten in Sachen Personalsituation ist auf einer Position alles klar. Carl Klaus wird auch am Freitag erneut im Tor stehen, während Christian Mathenia wieder auf der Bank Platz nehmen muss. Damit hat der vorherige Ersatzmann aktuell die Nase vorn - ein Freibrief für die restliche Hinrunde dürfte das aber nicht sein.