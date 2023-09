Fiel: "Wir bestimmen die Lautstärke"

Nach den zwei Siegen über die Aufsteiger Osnabrück (3:2) und Wehen Wiesbaden (2:1) wartet auf die junge Nürnberger Mannschaft beim FCK laut ihrem Trainer Cristian Fiel eine große Herausforderung.

Bevor sich der FCN-Tross am Freitagnachmittag in den Bus Richtung Pfalz begibt, hat der Trainer erst einmal eine Aufgabe zu lösen, die er einerseits liebt, die er aber zugleich als verdammt schwer bezeichnet. Die Rede ist von der Nominierung des Spieltags-Kader, bei der Cristian Fiel angesichts einer nunmehr stark ausgedünnten Verletztenliste nahezu die volle Auswahl hat.

Bei Flick und Co. kein Risiko eingehen

Bis auf Innenverteidiger Christopher Schindler (Reha nach Riss des hinteren Kreuzbandes) und Offensivakteur Felix Lohkemper (Knieverletzung) haben am Mittwoch all seine Schützlinge so trainieren können, dass er jeden von ihnen hätte mitnehmen können. Auf dem Papier. Dass es bei dem ein oder anderen aufgrund seiner längeren Ausfallzeit ein Risiko wäre, steht aber auch auf jenem Papier.

Ein unnötiges, sei angesichts von genügend an Alternativen angefügt - und angesichts der anstehenden Länderspielpause, in der Bundesligist Heidenheim am kommenden Donnerstag zum Test (14 Uhr) nach Nürnberg kommt. "Das ist natürlich eine gute Gelegenheit, gegen einen starken Gegner wieder Spielpraxis zu bekommen, ohne gleich auf Wettkampfmodus zu schalten", so Fiel, der aber keine Namen nennt.

Braucht er auch nicht, die liegen aufgrund von längeren Fehlzeiten auf der Hand: So werden Innenverteidiger Ivan Marquez (Schulterverletzung), Sechser Florian Flick (Mittelfußbruch) oder die Außenbahnspieler Erik Wekesser (Kreuzbandriss) sowie Jannik Hofmann (Schlüsselbeinbruch) wohl noch etwas mehr Zeit bekommen.

Neuformierte linke Seite?

Was die Startformation anbelangt, gibt es ohnehin genügend enge Duelle. Man nehme nur mal die linke Seite, auf der sich Youngster Nathaniel Brown (20) festgespielt hat. Zugleich aber hat sich der einstige, durch einen Kreuzbandriss ausgebremste Platzhirsch auf links, Tim Handwerker (25), gegen Wehen Wiesbaden nach seiner Einwechslung mit einer starken Leistung zu Wort gemeldet - allerdings nicht auf seiner einst angestammten Rolle als Verteidiger, sondern eine "Etage" davor. Somit muss es nun auch nicht Handwerker oder Brown heißen, beide könnten sich die linke Seite teilen und munter beim Defensiv- und Offensivpart abwechseln - wie zum Saisonauftakt in Rostock (0:2). Dort allerdings harmonierten die beiden nicht so gut.

Nicht zu vergessen, dass es für den linken offensiven Platz neben dem Sechser auch genügend Alternativen gibt, die von Haus aus im offensiven Mittelfeld angesiedelt sind, während Brown und Handwerker in erster Linie Linksverteidiger mit Vorwärtsdrang sind. "Ich bin erst mal froh, für diese Position überhaupt zwei solche Spieler zur Verfügung zu haben", betont Fiel, der jedoch auch nicht ausschließt, dass beide auf dem Betze beginnen.

Das Aufeinanderprallen zweier Fußball-Philosophien

Doch egal, wie die exakte Startformation nun aussehen wird, eines steht für den FCN-Coach fest: Seine Elf soll gemäß seiner Spielphilosophie auf dem Betzenberg die Initiative von Beginn an übernehmen und ihren Ballbesitz-Fußball auch in der hitzigen Atmosphäre durchziehen - wobei das "auch" falsch ist, "gerade wegen" muss es heißen. "Wir bestimmen die Lautstärke, bringen wir unser Spiel wie geplant durch, werden wir in erster Linie unsere Fans hören", so Fiel. Mehr als 4000 Nürnberger Anhänger werden auf den Rängen des Fritz-Walter-Stadions dabei sein und am Samstag ihren Teil zu einem stimmungsvollen Fußballabend beitragen.

"Die Vorfreude auf den Betzenberg ist bei allen zu spüren"

Dass die Atmosphäre für den ein oder anderen aus seinem jungen Team Neuland sein wird, ist sich Fiel bewusst. Ob er die Youngsters in Einzelgesprächen speziell darauf einstimmen wird, oder nach der Devise "macht-einfach-mal" nichts sagen wird, weiß er selbst noch nicht. "Das entscheide ich aus dem Bauch heraus", sagt der Temperamentsbolzen Fiel, der speziell solche Spiele liebt: "Das geht aber nicht nur mir so, die Vorfreude auf den Betzenberg ist bei allen zu spüren."

Was er auch weiß: Es wird zum Aufeinanderprallen von verschiedenen Fußball-Philosophien kommen, bei "denen wir höllisch aufpassen müssen, wenn wir den Ball verlieren". Lautern ist eher nicht auf Ballbesitz getrimmt, sondern darauf, Umschaltmomente zu erzeugen, um diese dann mit Wucht und Tempo zu nutzen. "Sie werden versuchen, hinter unsere Abwehrkette zu kommen. Das müssen wir verhindern", gibt Fiel seinem Team vor, der zugleich vor der Wucht des FCK bei Standards warnt. Was dies bedeutet? Klar, so wenig Freistöße und Eckbälle wie möglich will der Club erzeugen wie zulassen.

Sturm Graz steigt bei Castrop aus

Ob und wie gut dies seiner Mannschaft gelingt, ist Fiel selbst gespannt, die Partie selbst ist für ihn auf jeden Fall eine "große Herausforderung". Sehr entspannt verfolgte er indes die letzten offenen Stunden des Transferfensters, zumal ihm Sportdirektor Olaf Rebbe davon berichtet haben wird, dass Sturm Graz zwar Interesse an Allrounder Jens Castrop bekundet hatte, den FCN aber nicht "überreden" konnte. "Wir haben bei Jens ja nicht die Kaufoption gezogen, um ihn zu verkaufen. Wir haben mit ihm ja etwas vor", so Rebbe, der vor wenigen Wochen dem 1. FC Köln für den U-20-Nationalspieler nach dem Auslauf der Leihe 450 000 Euro überwiesen hatte. Seinen Plan mit Castrop hätte der auf Transfererlöse angewiesene FCN nur bei der Zahlung eines entsprechend großen Schmerzensgelds aufgegeben, doch bei der im Raum stehenden Forderung von zwei Millionen Euro ist Sturm Graz ausgestiegen.