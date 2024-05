Fiel und Hertha: Fix ist nix

Er ist seit Wochen und unverändert einer der Kandidaten auf die Nachfolge von Pal Dardai. Aber eine Einigung zwischen Hertha BSC und Nürnberg-Coach Cristian Fiel gibt es nach kicker-Informationen nicht.

Sich nicht treiben lassen - das war von Anfang an Benjamin Webers Credo in dieser ziemlich wichtigen und medial wuchtigen Personalie. Seine Strategie zieht Herthas Sportdirektor unbeirrt durch. Wer am Sonntag im Rahmen der Mitgliederversammlung des Zweitligisten im CityCube auf dem Berline Messegelände mit der Verkündung des neuen Cheftrainers geliebäugelt hatte, wurde enttäuscht. Hertha ist noch nicht so weit.

Mitgliederversammlung "kommt zu früh"

"Die Mitgliederversammlung kommt zwei Wochen zu früh, sonst könnten wir schon was verkünden", sagte Weber zu den mehr als 1600 Mitgliedern. "Wir sind auf einem guten Weg. Wir wollen es vertraulich und intensiv machen. Wir haben ein klares Profil: fachlich und persönlich. Wir wollen eine Entscheidung treffen, die unseren Weg unterstützt und zu unserem Weg passt."

Herthas Shortlist umfasst noch immer mehrere Kandidaten, mit denen Gespräche laufen. Die während der Mitgliederversammlung von Bild verkündete Nachricht, wonach sich Nürnberg-Coach Cristian Fiel mit Hertha "bis auf Details" über eine Zusammenarbeit einig sei, war nach kicker-Informationen mindestens voreilig. Fiel, den vor allem Andreas "Zecke" Neuendorf, Herthas Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich, ausgesprochen schätzt, steht zwar auf der Kandidatenliste in Berlin seit Wochen relativ weit oben. Aber final festgelegt haben sich die Berliner nach Angaben informierter Kreise noch immer nicht. Auch Trainer, die aktuell oder spätestens zum 1. Juli vertragslos und damit ablösefrei sind, sollen weiterhin im Rennen sein.

Bei Nürnberg hat sich Hertha noch nicht gemeldet

Den kolportierten Berlin-Besuch Fiels am Wochenende, bei dem angeblich die letzten offenen Fragen mit Hertha geklärt werden sollten, gab es nicht. Fiel, der in Nürnberg noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, ist seit Dienstag in einem zehntägigen Griechenland-Urlaub. Sein Berater war tatsächlich am Wochenende in Berlin - weil er bei Pokalsieger Bayer Leverkusen, das am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:0) das Double perfekt machte, einen Klienten hat. "Bei uns", versicherte FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe am Sonntag, "hat sich keiner von Hertha gemeldet." Nach allem, was man in diesen Stunden von allen beteiligten Parteien hört, kommt das der Wahrheit verdammt nah. Es gibt bislang weder Ablösegespräche zwischen beiden Vereinen noch ein offizielles Angebot Herthas an Fiel. Dass das noch kommen kann, ist unbestritten. Noch allerdings ist es nicht so weit.

Die Berliner sind in diesen Tagen auch unterhalb der Profi-Ebene damit beschäftigt, ihr Trainer-Tableau für die Saison 2024/25 zusammenzustellen. Der X-Faktor dabei: der bisherige Cheftrainer Pal Dardai, dessen künftige Rolle im Klub - mutmaßlich in der Akademie - noch immer nicht definiert ist. Das ist nicht die einzige Unwägbarkeit im Nachwuchsbereich, wo nach jetzigem Stand Konstantinos Kotsifakis (U15), Ante Covic (U16) und Rejhan Hasanovic (U17) ihre Teams behalten sollen.

Was macht Reiß?

Spannend wird die Zukunft des bisherigen U-19-Trainers Oliver Reiß, der mit seiner Mannschaft zuletzt im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft denkbar knapp, im Elfmeterschießen, an Borussia Dortmund gescheitert war. Ihn zieht es offenbar in den Männerbereich. Ob seine Zukunft in Berlin oder woanders liegt, ist noch offen. Nach kicker-Informationen ist Reiß, den mancher schon im Vorjahr nach der Trennung von Sandro Schwarz als Anwärter für die Profi-Mannschaft gehandelt hatte, bei Hertha einer der Kandidaten für den Trainer-Posten in der U 23. Beim Regionalliga-Nordost-Team, das die abgelaufene Saison nur auf Platz 14 abschloss, steht der vormalige U-17-Coach Stephan Schmidt nach nur einer Saison vor der Ablösung.