Fiel über Lohkemper: "Jetzt gucke ich mal, was ich mit ihm mache"

Zum Topspiel der 2. Bundesliga gastiert der 1. FC Nürnberg am Samstagabend am Millerntor beim Tabellenführer. Club-Trainer Cristian Fiel sieht den FC St. Pauli nächstes Jahr in der Bundesliga, weiß aber auch, dass die Kiezkicker nicht unverwundbar sind.

"Wir nehmen es als Topspiel an", blickte Fiel auf der Pressekonferenz auf die "schwere Aufgabe" am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) voraus. Schließlich fährt der Club zum Spitzenreiter der 2. Bundesliga und ist selbst nur vier Punkte vom ersten Platz entfernt.

Fiels Lob für St. Pauli: "Sehr variabel und individuell sehr gut bestückt"

Nach dem 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg ist der FCN in die obere Tabellenhälfte gerutscht und könnte mit einem Dreier in Hamburg ganz nah an die oberen Plätze heranrücken, wohlwissend, dass die Mannschaft von Fabian Hürzeler in der laufenden Spielzeit noch kein einziges Mal verloren hat und sich in einer bestechenden Form befindet. "Da kommt eine sehr, sehr gute Mannschaft auf uns zu. Ich gehe davon aus, dass die nächstes Jahr eine Liga höher spielen", merkte Fiel an und fügte schmunzelnd hinzu, dass das sein Trainerkollege wahrscheinlich nicht so gerne höre.

"Wir fahren mit Selbstvertrauen hin und werden versuchen ein gutes Spiel zu machen und zu punkten. Das ist der nächste Schritt in unserer Entwicklung." Der 43-Jährige sieht in St. Pauli eine eingespieltere Mannschaft, die "sehr variabel und individuell sehr gut bestückt" ist.

Brown oder Handwerker? Duman oder Uzun ersetzen wohl Castrop

Was sein eigenes Team angeht, steht der gebürtige Esslinger, der in der Vorsaison ab Februar als Co-Trainer unter Sportvorstand Dieter Hecking agierte, mal wieder vor der Qual der Wahl. Vor allem auf der Position des Linksverteidigers gilt es sich zwischen zwei potenziellen Stammspielern zu entscheiden. Ob Nathaniel Brown oder Tim Handwerker am Samstagabend in der Startformation der Nürnberger steht, "seht ihr am Samstagabend", wich Fiel der Frage eines Reporters aus.

Doch nicht nur dort muss der Nürnberger Coach und sein Trainerteam eine wichtige Entscheidung fällen, sondern auch auf der Position des rechten Achters, wo der gelbgesperrte Jens Castrop fehlt. Alternativen wären hierfür etwa Nürnbergs 17-jähriges Talent Can Uzun, der gegen Magdeburg eine kleine Verschnaufpause erhielt und erst relativ spät ins Spiel kam, oder auch Taylan Duman. Mats Möller Daehli scheint indes gesetzt zu sein.

Gegen Magdeburg entscheidender Faktor und am Samstag auch in der Startelf stehen, könnte Felix Lohkemper. Nach der Halbzeit war der 28-Jährige für Lukas Schleimer ins Spiel gekommen und half mit seinem Siegtreffer sofort. "Ich freue mich, dass er dieses Tor gemacht hat nach seiner längeren Verletzung. Jetzt gucke ich mal, was ich am Samstag mit ihm mache."

"Dinge, die wir angedeutet haben auf den Platz bringen"

Gegen ein solch spielstarkes Team, wie den FC St. Pauli, "wird es darum gehen, die Dinge, die wir angedeutet haben, auf den Platz zu bringen. Jeder weiß, dass wir ein gutes Tempo in unserer letzten Linie haben", hebt Fiel heraus.