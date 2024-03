Fiel: "So wollen und können wir nicht spielen"

Mutiger und mit mehr Überzeugung nach vorne spielen - diese Erkenntnis nahm der 1. FCN aus der, was das Zustandekommen anbelangte, ernüchternden 0:2-Niederlage gegen St. Pauli mit. Umsetzen konnte sie der Zweitligist im Test gegen Drittligisten Ingolstadt jedoch nicht, zwingende Offensivaktionen waren beim 0:2 erneut Mangelware.

Der Fußball hat schon sehr, sehr viele Beispiele dafür geliefert, dass man Testspiele nicht überbewerten sollte. Mitunter besitzen sie aber doch einen Aussagewert. Dass der FCN zuletzt die Spielweise, die er sich auf die Fahnen geschrieben hat und für die er in dieser Saison auch schon viel Applaus erhielt, nicht mehr aufs Feld bekam, setzte sich auch beim Aufeinandertreffen mit den von Ex-FCN-Trainer Michael Köllner betreuten Ingolstädtern fort.

Torgefahr vergebens gesucht

Dass man als Zweitligist in der Länderspielpause gegen einen Drittligisten verlieren kann, ist das eine, die Art und Weise das andere. Mit dem 0:2 war der Club noch gut bedient, spielerisch enttäuschte er auf ganzer Linie - vor allem, wenn man sich in Erinnerung ruft, wie er schon auftrat. Bei Ballbesitz sofort den Weg nach vorne suchen, im letzten Drittel mutig ins Eins-gegen-eins gehen, um Chancen herauszuspielen? Fehlanzeige, der Club hatte zwar in der zweiten Hälfte ein optisches Übergewicht, doch richtig gefährlich in den Strafraum kam er kein einziges Mal.

Das Warum lag für Trainer Cristian Fiel auf der Hand: "Zuletzt in der Liga hatten wir zweimal nicht das, was wir so lieben: den Ball. Gegen Ingolstadt hatten wir ihn - und spielen ihn zu 85 Prozent immer nach hinten. So wird es schwer, so ein Testspiel zu gewinnen."

Außenbahnen bleiben harmlos

Der generell fehlende und für die beabsichtige Spielweise so wichtige Mut wurde vor allem auf den offensiven Außenbahnen sichtbar: Joseph Hungbo und allen voran Kanji Okunuki gingen ohne rechte Überzeugung in die Zweikämpfe und blieben somit wenig verwunderlich meistens hängen. Während Hungbo aus einer längeren Verletzungspause kommt, steckt Okunuki seit Längerem in der Krise. Seine freche Spielweise, die den 24-Jährigen auf dem linken Flügel in der Hinrunde zu einer Fixgröße werden ließ, ist momentan nur noch schemenhaft zu erkennen, der Stammplatz folglich erst mal futsch. Und ein stichhaltiges Bewerbungsschreiben konnte er auch gegen Ingolstadt nicht abgeben. "Das, was ihn ausmacht, ins Tempo zu kommen und ins Eins gegen Eins zu gehen, er hat es nicht gesucht", monierte Fiel nach dem Test.

Wobei der Spanier eigentlich nicht auf Einzelne eingehen wollte, dafür missfiel ihm die Mannschaftsleistung viel zu sehr. Generell machte er den Umstand der Harmlosigkeit daran fest, dass "alle zu 80 Prozent zu geschlossen standen", was zwangsläufig dazu führte, dass der Club nicht in die Offensivaktionen kam und kaum Offensivzweikämpfe gewinnen konnte. "So wollen wir nicht Fußball spielen - und so können wir auch nicht erfolgreich Fußball spielen", gab er seinen Schützlingen mit auf den Weg in die freien Tage, ehe am Montag die Vorbereitung aufs Hertha-Spiel beginnt.

Dass die Mannschaft sich nach dem 0:2 unisono sehr selbstkritisch zeigte und davon ausgehend sich diese Worte gewiss zu Herzen nehmen wird, ist ein positiver Aspekt des trostlosen Nachmittags. Der andere, dass laut dem FCN-Coach Akteure, die zuletzt wenig gespielt hatten, "wieder Spielzeit unter Wettkampfbedingung" in die Beine bekommen hatten. Nicht viel, aber immerhin besser als nichts.