Fiel sammelt "viele Erkenntnisse" und lobt Arsenal in den höchsten Tönen

Wie schon im Vorjahr absolvierte der 1. FC Nürnberg während seiner Vorbereitung auf die neue 2. Liga-Saison ein Testspiel gegen den FC Arsenal. Club-Trainer Cristian Fiel sprach nach dem Abpfiff von einem anderen Kosmos, zeigte sich aber zufrieden mit seiner Mannschaft.

Ein 1:1, welches man nicht überbewerten sollte, relativierte Tim Handwerker jenes Remis gegen den englischen Vizemeister, merkte aber auch an, dass so eine Erfahrung "schon ein gutes Gefühl gibt". Gut zwei Wochen vor Nürnbergs Ligaauftakt in Rostock (30. Juli, 13.30 Uhr) funktionierte bei den Mittelfranken schon vieles - zumindest nach dem Seitenwechsel.

Anders als in den vorangegangenen Tests stellte FCN-Trainer Cristian Fiel seine Mannschaft in einem 4-2-3-1 auf, mit Ivan Marquez, Daichi Hayashi und Kanji Okunuki liefen gleich drei der vier Neuzugänge von Beginn an auf. Während den Nürnbergern vor allem in der Offensive in der ersten Hälfte so gut wie nichts einfiel, war nach dem Wiederanpfiff deutlich mehr Zug drin. Ein Fehler von Arsenals Ersatzkeeper Karl Hein eröffnete Okunuki die Möglichkeit zum Ausgleich, nachdem Bukayo Saka die Gunners schon in der siebten Minute in Führung brachte. Der 23-jährige Außenbahnspieler nutzte diese und machte nicht nur wegen seines Treffers auf sich aufmerksam.

Flügelspiel tut dem Club gut - Fiel sammelt Erkenntnisse

Das, was so mancher in den vergangenen Wochen schon erahnte, bestätige Okunuki. Nämlich, dass er dem Nürnberger Offensivspiel mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke ungemein gut tut. Der Japaner wusste die Spielsituationen stets richtig einzuschätzen und suchte oftmals Eins-gegen-eins-Duelle auf der Außenbahn. Das neue System mit echten Flügelspielern (Okunuki, Hayashi, Goller) steht dem FCN zumindest nach knapp einem Monat Vorbereitung gut zu Gesicht.

Doch nicht nur Okunuki unterstrich am Donnerstagabend seine Startelfambitionen, auch der erst 21-jährige Ali Loune, der wie sieben weitere Mitspieler in der 68. Minute ins Spiel kam, machte auf sich aufmerksam. Mit seiner Ruhe am Ball und den technischen Fähigkeiten, sich problemlos aus Pressingsituationen des Gegners zu befreien, bewarb sich der Marokkaner für höhere Aufgaben. Fiel jedenfalls erklärte, dass sein Trainerteam und er "gegen so einen Gegner viele Erkenntnisse" sammeln konnten.

Brown zuerst im Mittelfeld

So ließ er Handwerker, der in der vergangenen Spielzeit wegen eines Kreuzbandrisses lange nur zuschauen konnte, auf seiner gewohnten Position des Linksverteidigers beginnen, während Eigengewächs Nathaniel Brown auf der linken Acht startete. Der 20-jährige Amberger war einzige Akteur im Aufgebot des FCN, der über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, ab der 68. Minute dann auch auf seiner Hauptposition links hinten.

Wenn wir heute sieben Stück bekommen, fahren wir auch noch gut bedient nach Hause. Club-Trainer Cristian Fiel

Zumindest in Durchgang zwei wirkte das Nürnberger Spiel sehr flüssig und temporeich ohne dabei in Hektik zu verfallen. Auch wenn der Ausgleichstreffer nur aufgrund eines großen Patzers fiel, hatte sich der Club dieses Remis verdient, war er doch im Anschluss beinahe noch in Führung gegangen. Fiel schmunzelte aber auch und wusste, dass "wenn wir heute sieben Stück bekommen, fahren wir auch noch gut bedient nach Hause". Außerdem fand der 43-Jährige nur lobende Worte für Arteta & Co, deren Mannschaft er als "aus einem anderen Kosmos" umschrieb und die "unmenschliche" Qualität der Einzelspieler betonte.

Tempelmann wechselt nach Gelsenkirchen

Die Leistung seiner Mannschaft fasste er auch zusammen: "Alle waren bemüht, alle haben Vollgas gegeben. Das war das, was wir verlangt haben." Ob sich beim 1. FC Nürnberg bis zum Auftakt in Rostock auf der Neuzugangsseite noch etwas tut, steht derzeit in den Sternen. Lino Tempelmann, der in den abgelaufenen zwei Jahren aus Freiburg an den Valznerweiher ausgeliehen war, entschied sich am Freitag für den FC Schalke 04. Zuvor hatten sich die Verantwortlichen des FCN zumindest noch geringe Chancen auf eine Festverpflichtung von Tempelmann ausgerechnet.

Flick: Nürnberg bekommt ernsthafte Konkurrenz

Bei Wunschspieler Florian Flick gibt es indes keine neuen Entwicklungen. Die Verhandlungen zwischen Schalke und dem FCN schreiten nur sehr langsam voran, obendrauf haben die Nürnberger nun ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Diese wäre wohl auch bereit - anders als der Club - die im Raum stehende Ablösesumme von rund einer Millionen Euro nach Gelsenkirchen zu überweisen. Flick möchte nach seiner halbjährigen Leihe aber am liebsten wieder zurück nach Mittelfranken.