Fiel: "Pep Guardiola würde mich endlich mal anrufen"

Bei der Pressekonferenz des 1. FC Nürnberg ging es um viel Grundsätzliches, natürlich den kommenden Gegner SV Wehen Wiesbaden sowie fast unvermeidlich auch um Can Uzun.

Die Personalsituation beim Club scheint sich zu entspannen, die nach dem 3:2-Sieg in Osnabrück angeschlagenen Christian Mathenia und Can Uzun sowie auch Joseph Hungbo haben am Freitag trainiert. Eine echte Belastungsprobe werde am Samstag stattfinden, ließ FCN-Coach Cristian Fiel in Sachen Uzun wissen. Dann werde er versuchen, ein Gefühl zu entwickeln, ob ein Einsatz des Shootingstars am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden möglich sei.

Die mediale Aufmerksamkeit kann ich ja gar nicht ändern. Cristian Fiel über Can Uzun

Dass Fiel vom Hype um den Youngster nicht hochgradig begeistert ist, konnte man deutlich zwischen den Zeilen lesen. Seine Aufgabe sei es, meinte der 43-Jährige, dass Uzun gut trainiert und "klar in der Birne bleibt. Alles andere kann ich nicht beeinflussen, die mediale Aufmerksamkeit kann ich ja gar nicht ändern". Er müsse nicht erwähnen, dass Uzun, dessen außergewöhnliches Talent außer Frage stünde, mit 17 Jahren kein fertiger Spieler sei. "Er macht Sachen gut, er muss noch Dinge lernen. Wenn das nicht so wäre, würde mich endlich mal Pep Guardiola anrufen und sagen: 'Hey, ich muss diesen Jungen haben.'"

Folgt dem "Schritt nach vorne" der zweite Sieg?

Uzun könnte natürlich ein Faktor sein, um gegen die zu erwartende kompakte Formation des SVWW Lücken zu finden. Das Spiel in Osnabrück und den ersten Sieg in der Liga betrachtet Fiel als "Schritt nach vorne" und hofft, dass seine Schützlinge daran anknüpfen können, auch wenn man beim VfL Zweikämpfe nach dem 3:0 plötzlich nicht mehr so geführt habe wie vorher. Klar sei, dass man sich gegen die Hessen auf neue Herausforderungen einstellen müsse. Er wünsche sich eine "gewisse Spielkontrolle" gegen einen Kontrahenten, "der gut verteidigt, die Räume eng macht und schnell umschaltet".

Für Fiel ist die Entwicklung entscheidend

Ein Zwischenfazit nach vier Pflichtspielen verneinte Fiel, er bewerte jede Partie für sich. Der Deutsch-Spanier ließ aber seine grundsätzliche Erwartungshaltung wissen: "Ich will einfach eine Entwicklung sehen und dass wir immer versuchen, uns zu verbessern. Und ich finde, das hat man in den ersten vier Spielen gesehen."

Apropos Entwicklung. Der Ex-Profi freut sich darüber, wie schnell sich "Ahmo (Ahmet Gürleyen, Anm. d. Red.) angepasst hat" und auch über die zuletzt von Beginn an nominierten Spieler wie Ali Loune (21) und Lukas Schleimer (23), die "immer zuhören" würden und lernwillig seien. Nicht nur für dieses Duo, sondern für alle seine Spieler gelte - und damit wieder zu Grundsätzlichem -, sich wie beispielsweise der zuletzt auf die Ersatzbank verbannte Christopher Daferner im Training zu zeigen. "Er haut sich rein, das erwarte ich von ihm und allen anderen."